萬海進入大量交船期 上半年虧掉逾44.5億元 連虧3季

貨櫃航商萬海 (2615-TW) 今 (10) 日公布第二季財報，單季虧損 23.4 億元，上半年合計虧損 44.59 億元，每股虧損 1.59 元，連續虧損 3 個季度；萬海今年交船共 24 艘，明後年再交 14 艘，對於需求復甦緩慢，將彈性調配船舶和航線。

萬海同步公布 7 月合併營收為 82.35 億元，月增 0.84%，年減 65.55%，回升至 4 個月來高點；累計前 7 月合併營收 582.63 億元，年減 67.55%。

萬海表示，隨著西方返校前和傳統假期出貨需求，貨量逐月增加，而中國政府積極推出刺激消費的政策，有助進一步增加貨運需求。

展望第三季，萬海仍謹慎檢視航線布局，以快速回應市場變動。

萬海上半年合併營收為 500.28 億元，年減 67.85%，稅後淨損 44.59 億元，EPS 為 - 1.59 元；萬海說明，第二季單季稅前盈餘 19.84 億元，所得稅費用費用達 43.22 億元，造成歸屬母公司稅後淨損 23.40 億元，主要是依法繳納一次性未分配盈餘稅所致，後續的船舶、碼頭等投資，可在未來年度做為所得稅扣抵。

萬海前 7 月已新交船舶共計 16 艘，分別為 6 艘 13,000 TEU、10 艘 3,000 TEU 船舶，預計年底前還有 8 艘新造船舶，分別為 4 艘 13,000 TEU、4 艘 3,000 TEU 將下水運營，2024-2025 年持續有 14 艘新船投入。

萬海說明，新船加入主要是考量環保及碳排的規範日趨嚴格，惟需求復甦緩慢，將彈性調配船舶和航線。

萬海也強調，帳上的現金及約當現金達 1364.15 億元，財務結構仍然穩健，足以因應未來的資本支出及外在環境的挑戰。