〈敦泰法說〉Q3營收估持平 AMOLED驅動IC明年量產

驅動 IC 業者敦泰 (3545-TW) 今 (11) 日召開法說會，董事長胡正大表示，近期手機市場並未有明顯復甦跡象，TDDI 缺乏成長動能，但隨著中國面板廠生產 AMOLED 的比重增加，公司 AMOLED 觸控 IC 出貨也同步成長，第四季會開始發酵，第三季營收估與第二季相當，整體下半年營收優於上半年。

展望明年，胡正大認為，受全球經濟影響，整體手機市場仍偏保守，不過，敦泰仍持續開發新品、控管成本，因應未來市場變化，預計明年 AMOLED 的驅動 IC 就會進入量產階段。

胡正大指出，手機使用的 AMOLED 面板由剛性的 GOLED 快速地被柔性的 POLED 取代，同時韓系生產 POLED 的市佔率也逐漸地被中國 POLED 面板超越，敦泰 AMOLED 觸控 IC 的出貨也在面板規格轉換中穩健成長，預期觸控 IC 的營收第四季會較明顯增溫。

車用產品方面，胡正大說，相關業績上半年成長不錯，但自第二季底開始受中國車市以及降價競爭等因素影響，成長些微停滯，但仍看好中長期成長性。

截至第二季底，敦泰庫存水位持續下降，存貨淨額 35.93 億元，低於首季的 43.93 億元，為一年來新低，預期第三季隨著新品推出及備貨，整體庫存水位與第二季持平或略增。

毛利率方面，胡正大坦言，因市場需求疲軟造成出貨產品組合變化大，再加上 TDDI 售價持續下跌的變數依然存在，毛利率較難預估，但公司既有產品仍持續優化成本，以因應價格下滑帶來的的衝擊。