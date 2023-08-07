台驊Q2獲利年減逾5成 上半年仍將配息3元

貨攬業者台驊投控 (2636-TW) 今 (7) 日公布第二季財報，單季稅後純益 5.19 億元，年減 52.23%，每股純益(EPS)3.79 元，累計上半年稅後純益 7.67 億元，年減 61.67%，每股純益 5.6 元，董事會也通過，上半年每股配發現金股利 3 元，配息率為 53.6%，以今日收盤價計算，現金殖利率約 4.12%。

台驊指出，上半年合併營收 67.83 億元，年減 62.63%，營業毛利為 14.55 億元，年減 61.18%，主要因運價和貨量皆較去年同期下滑，不過，在業務團隊積極開發客源、嚴控成本和提升財務運用效益下，毛利率仍有 21.45%，年增 0.8 個百分點。

台驊進一步說明，多年來已提前投資物流、供應鏈上下游標的公司，包括海運、空運、倉儲配送、航太、射頻電子標籤和電動車應用原料等產業，進入開花結果階段，因此，在海空運市況低迷的環境下，營運成果遠高於同業表現。

進入第三季運輸傳統旺季，台驊認為，全球零售庫存壓力正逐漸回到常軌，零售端上下游產業受季節性需求影響，拉貨動能緩步回溫，同時，各大航商不願長期低價承攬貨運，自 8 月起已調漲歐洲線運價 30%，遠東至美西、美東也調漲 20-30% 不等的運價。

台驊預期，第三季美西漢美東運價有機會維持在 2000 美元、3000 美元水平，有利於航商和貨代保有一定的獲利空間，估第三季本業營運將優於第二季，下半年獲利表現可望優於上半年。

另外，台驊上半年認列股利收入和短期投資收益超過 2.7 億元，貢獻每股盈餘超過 2 元，加上提高資金運用效益、外幣兌換利益和定存利息收入等，業外收益總體貢獻每股盈餘超過 3 元，而全年股利收入預計超過 7.6 億元，對全年每股盈餘貢獻將達 5.56 元。