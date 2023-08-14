亞東證券數位轉型，邁向永續經營

近年來台股投資人年輕化，加上海外投資盛行，也因此，亞東證券積極推動數位轉型、深化集團合作及強化資安，藉此增加與投資人的互動性、滿足國人多元投資需求及提升交易安全性，進而推升營運動能；同時更成立永續發展委員會，以六大面向發展永續策略藍圖，邁向永續經營及達成社會共榮。

亞東證券數位化轉型展現成效

台灣年輕股民激增！證交所統計至今年 7 月，國人總開戶已達 1,233.7 萬戶，創下新高水準，其中，年輕族群增加不少，以 7 月來說，淨開戶數增加前三名分別為 20~30 歲、19 歲以下、31~40 歲，目前 40 歲以下的總開戶數占比已達 16.5%。

也因投資人趨於年輕化，亞東證券積極推動數位化轉型，今年進行官網改版，藉此提升公司形象。亞東證券總經理王珮恩指出，新官網以活潑風格、親民化為設計主調。同時新官網也全面改版為易讀易找的響應式 (RWD) 網站設計，以提升行動裝置使用者之操作體驗。同網址上看到的內容，會根據不同裝置 (桌機、平版、手機) 的螢幕寬度，自動產生最佳閱讀版面，讓投資人更方便快速查詢所需資訊，強化網站友善度及互動性。

新官網自上線以來，廣受好評，點擊率及人才招募已展現成效，投資族群也朝向年輕化。此外，亞證新官網也配合主管機關「2030 雙語化國家政策發展藍圖」雙語政策，新增英文簡介，讓外國人士容易閱讀。另外，越來越多長者習慣上網查找資訊，亞證亦不定期貼心提醒反詐觀念，以落實友善高齡服務。

有鑑於數位時代，網路駭客、網路犯罪等案件層出不窮，王珮恩表示，為了保障投資人交易安全，亞證進行 ISO27001 驗證，全面提升資安防護。且為增加資安防護能量，更與新北市調查處簽訂「國家資通安全聯防與情資分享合作備忘錄」共同推動資安聯防生態系，從源頭阻斷駭客攻擊，並在資安事件發生時提供專業支援，達到緊急應變及持續維運等效果。

: 亞東證券董事長杜金森。(圖: 業者提供)

深化集團合作 滿足客戶多元投資需求

台股投資人逐年攀升，長期深耕台股經紀業務的亞東證券始終不斷成長，開展新業務，並強化集團資源整合，達到營運綜效。王珮恩指出，繼過去與 Bankee 合作推出線上開戶平台後，今年更深化與遠銀 53 處分行據點展開業務合作，藉此拓展經營區域的效果，擴大客源。同時推出一系列行銷活動，包括 iphone15 手機、香格里拉飯店禮券、SOGO 百貨禮券抽獎、致贈超商商品卡等，以回饋給支持亞證的忠實客戶。

除了年輕股民加入投資行列之外，近年國人投資海外市場的風氣也十分盛行，券商公會統計，2022 年全年複委託成交量已達 3.7 兆元新台幣。為了滿足國人海外投資需求，亞證今年與專營複委託業務的遠智證券合作。王珮恩表示，透過雙方業務服務版圖的不同達到互補，滿足客戶投資國內及國外股票市場的多元需求，達到雙贏局面。當客戶想將部分資金布局於海外市場時，即可透過亞證轉介至遠智證券專業的理財服務，讓客戶觸及國外股票市場不再遙不可及。

成立永續發展委員會 將 ESG 結合營運方針

ESG 已經成為國際潮流，王珮恩指出，亞證也積極邁向永續發展，具體落實公司內部無紙化簽核、改善流程及善盡環保關懷議題，除了今年上半年舉辦捐血活動外，更積極投入關懷偏鄉弱勢團體、舉辦金融投資講座、節能減碳、淨灘等各項公益活動，透過回饋與奉獻社區，善盡社會責任。

亞證板橋分公司改裝設計時，也納入 ESG 元素，預計 8 月 14 日重新開幕，王珮恩表示，此次全新裝潢除了提供舒適的看盤交易環境外，也響應 ESG 推動，空間設計採用綠建築設計理念，一進門映入眼簾的整面景觀植栽牆讓人眼前一亮，綠意盎然充滿生機，將自然之美融入空間規劃，同時也給予員工舒適的辦公環境，實踐企業社會責任。

亞證將 ESG 結合營運方針及流程中，去年更成立永續發展委員會，訂定「永續發展政策」及「盡職治理政策」，以永續金融、客戶服務、公司治理、環境保護、員工照護、社會責任等 6 大面向發展永續策略藍圖。今年則發行首本永續報告書，讓社會大眾知道亞證經營也兼顧社會及環境層面，並鼓勵大家共同落實企業永續。

展望未來，王珮恩指出，追求永續是遠東集團旗下企業共同的方向，經營策略上，亞證將以集團「誠、勤、樸、慎」的理念出發，注入「創新」DNA，且在變動世局中不斷調整敏捷步調，彰顯「創新」是遠東集團及亞證維持永續發展的根本。同時也將積極透過創新金融商品與服務，發揮金融影響力，重視利害關係人關心之議題，並且邀請客戶、供應商共同實踐永續發展承諾，達成整體社會的共榮。

人才培育方面，王珮恩認為，多變時代，守護人才亦是公司營運上重要目標，亞證將持續落實多元與包容、組織與溝通、獎酬與激勵，並協助員工一起面對數位轉型的挑戰，達到人才永續的目標。