貿易低迷不振 加劇全球經濟分化擔憂

貿易低迷不振使全球經濟成長漸趨疲軟，同時也反映出一個問題，即全球貿易是否正在發生更深層的轉變，從過去數十年來的全球經濟一體化 (Global economic integration)，走向一個中國、西方經濟體與各自夥伴國的商業關係越來越密切，彼此卻漸行漸遠的新時代。

經濟學家表示，目前全球貿易疲軟主要是受到商品需求低落影響，美國、歐洲和其他正在和通膨對抗的經濟體的高利率，導致全球經濟普遍放緩。

此外，相較於先前消費支出以商品大宗，隨著疫情緩解，消費者選擇將更多可支配支出分配在服務上面。除了旅遊以外，這些服務多半是由本地所提供。

通膨本身也為全球貿易帶來壓力，儘管糧食、天然氣等大宗商品價格已從去年高峰回落，但食品和能源價格仍高於 2022 年初俄羅斯入侵烏克蘭之前的水平，這削弱了人們的可支配支出。

LC Macro Advisors 首席經濟學家、倫敦政經學院 (LSE) 客座教授 Lorenzo Codogno 表示，主要的情況可能和全球製造業擴張放緩有關。他認為，雖然不太可能在一夕之間發生，但碎片化、去全球化、去風險化等概念將在未來幾年發揮更大作用。

國際貨幣基金 (IMF) 預估，今年全球貿易成長率將從去年的 5.2% 放緩至 2%，世界銀行和世界貿易組織 (WTO) 則預測今年全球貿易額僅成長 1.7%，就算明年部分復甦，預估也會遠低於疫情爆發前 20 年的平均成長率，即 4.9%。

IMF 在內等組織經濟學家，將疲軟的貿易前景歸咎於整體經濟成長緩慢，尤其是已開發經濟體，但他們同時也對地緣政治競爭對全球貿易的長期影響表示擔憂，這可能催生出圍繞著中國和俄羅斯、美國及盟國的貿易集團。

IMF 首席經濟學家 Pierre-Olivier Gourinchas 7 月下旬時表示，包含關稅和其他管制措施在內，各國互相實施貿易限制的頻率有所增加，這對直接投資也會有影響。

許多經濟學家擔心，一旦將生產轉移到政治盟國，繁榮的貿易景況將出現逆轉，進而帶來沉重的經濟成本、更高的價格與更低的效率。Codogno 說：「從經濟上來看，世界分裂為兩個貿易集團將會是一大損失。」