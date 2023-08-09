EIA月報：美國今年石油產量將創新高 有助對抗沙國減產

美國能源資訊署 (EIA) 周二 (8 日) 發表的最新月報顯示，由於高於預期的油井生產率和不斷上漲的原油價格，預估美國原油產量將在今年每日增加 85 萬桶，達到創紀錄的每日 1,276 萬桶，去年美國平均日產量為每日 1,190 萬桶，將替因沙烏地阿拉伯減產而緊張的石油市場提供額外的原油供應。

美國上一次創紀錄的產量是 2019 年的每日 1,230 萬桶，當時新冠肺炎疫情重創需求和價格，鑽井公司受成本上升影響擠壓利潤，投資人要求限制支出。

EIA 數據還顯示，到明年原油產量預估將每天增加 33 萬桶，達到每天 1,309 萬桶的產量。該機構也預估，全球基準布蘭特原油價格將在今年下半年達到每桶 86 美元，比先前預期高出約 7 美元。與此同時，EIA 還上調今年美國國內生產毛額 (GDP) 至成長 1.9%，高於 7 月預估的 1.5%。

自 6 月以來，原油價格一直攀升，主因是沙國自願減產原油產量，同時全球需求增加。EIA 預估這些因素將在未來幾個月繼續減少石油庫存，並對油價構成上行壓力。另外，EIA 預測明年全球石油產量的成長將與石油需求保持同步，並從明年第二季開始對原油價格構成下行壓力。

EIA 數據顯示，今年美國石油的總消費量估每日增加 20 萬桶，達到每日 2,050 萬桶，而到明年每日將再增加 20 萬桶，達到每日 2,070 萬桶。

值得注意的是，EIA 已經改變對今年全球石油市場供應短缺的預測，該機構目前預估，非石油輸出國 (OPEC) 經合組織 (OECD) 國家的石油量將比之前出現更大幅度的成長。EIA 上月曾預測，今年全球石油消費量將超過產量。

截稿前，10 月到期的布蘭特原油期貨上漲 1.05%，至每桶 86.25 美元；9 月到期的西德州原油期貨上漲 1.26%，至每桶 82.97 美元。