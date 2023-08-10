中捷首棟商辦！台中市府攜手冠德 四維國小站聯合開發大樓開工

軌道經濟再鍍金，台中捷運綠線四維國小 G5 站聯合開發大樓工程，投資金額預估逾 17 億元，為中捷土地開發首案全棟規劃店舖及辦公室的商辦大樓，台中市政府及冠德 (2520-TW) 今 (10) 日舉辦開工動土典禮，預計 2026 年完工。

此一台中捷運聯合開發案，將興建地上 22 層、地下 5 層，共 113 戶店鋪及辦公室的商辦大樓。

台中捷運綠線在最初規劃時就納入公共運輸導向的開發模式（TOD），採用捷運共構土地開發機制，透過都市計畫相關政策誘因，降低土地取得成本與阻力，四維國小 G5 站聯合開發案是繼文華高中站土地開發大樓後，台中捷運第二棟土地開發大樓，同時也是土地開發第一案全棟規劃店舖及辦公室的商辦大樓，由冠德建設投資興建，過去冠德建設在文華高中站有很成功的案例，施工品質也獲各界肯定。

冠德建設董事長馬志綱表示，台中捷運第一個聯合開發案文華高中案為冠德建設與市府合作，2012 年完工，頗受社會大眾好評，冠德建設更以深耕台中為決心，取得四維國小開發案並於順利取得建照，在疫情期間有此成就相當不容易，也可看見台中市公共運輸及捷運工程處在捷運聯開的決心及高行動效率。

馬志綱指出，冠德建設長期深耕軌道經濟，每個個案不僅共同參與環境改善，更見證區域居民生活改變，因此此案競標期間，團隊大膽提出辦公大樓規劃，不僅要落實交通局 i-door 政策，也提供台中產業所需交流場域，2026 年完工後，將可提供進駐企業最佳基地，立足台中邁向國際。此外，馬志綱也強調，施工安全部分，冠德建設除落實公司原標準做法，此案更增加升級監測及臨軌防護政策，落實勞安，打造出捷運高品質聯開產品。

台中市府交通局表示，中捷綠線四維國小 G5 站開發大樓工程基地鄰近文心路興安路口，現址為捷運綠線四維國小站出入口，冠德建設將在與捷運綠線共構的基礎上，興建地上 22 層、地下 5 層，共 113 戶店鋪及辦公室的商業辦公大樓，G5 站周圍地區居住及商業活動繁盛，帶動周邊整體發展、活絡區域產業及創造工作機會，進一步貢獻捷運運量及營收，提升捷運使用率。