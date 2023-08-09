中國7月CPI下降0.3% 通縮跡象顯現

中國 6 月消費者物價指數（CPI）回落至零後，最新數據顯示，7 月 CPI 下降 0.3%，顯現通縮跡象，生產者物價指數（PPI）則降 4.4%，出現觸底信號。

中國國家統計局周三（9 日）表示，7 月 CPI 年降 0.3%，為 2021 年 1 月以來最低水準。7 月 PPI 降 4.4%，連續第 10 個月下降，但降幅比 6 月的 5.4% 小。這是 2020 年 11 月以來 CPI 與 PPI 同步下降。

上證指數周三盤中跌 0.22%，深證成指跌 0.19%，創業板指漲 0.29%。

國家統計局城市司首席統計師董莉娟說，7 月居民消費需求持續恢復，與 6 月相比，CPI 由降轉升，但受去年同期基期較高影響，CPI 有所回落。扣除食品和能源價格的核心 CPI 明顯回升，較一年前攀升 0.8%，漲幅較 6 月擴大 0.4 個百分點。

董莉娟進一步表示，整體而言，CPI 回落是階段性。下階段，隨著中國經濟恢復升溫，市場需求穩步擴大，供求關係持續改善，加上高基期影響逐步消除，CPI 有望逐步回升。

《彭博》則報導，中國正經歷罕見物價下跌，消費者和企業需求在第 1 季爆發後減弱。 房地產市場長期低迷、出口需求降溫，且消費者支出偏低拖累經濟復甦。

儘管通縮增強中國央行擴大貨幣刺激措施的理由，但央行官員也面臨一些制約，例如人民幣貶值、債務增加。經濟學家預料，央行在年底前可能會採取溫和措施，以放寬貨幣政策。