FT：中國網路巨頭瘋屯輝達AI晶片 共計已下訂50億美元

金融時報 (FT) 引述多個知情人士報導，中國網路巨頭正在囤積對打造生成式人工智慧 (gen AI) 至關重要的輝達 (NVDA-US) 高效能晶片，總計訂購金額價值 50 億美元。

報導披露，百度 (BIDU-US)、抖音母公司字節跳動 (ByteDance)、騰訊 (00700-HK)、阿里巴巴 (09988-CN)(BABA-US) 分別都訂購價值 10 億美元、約 10 萬片 A800 處理器晶片，預定今年交貨。

報導進一步指出，這些網路公司也進一步採購了價值 40 億美元的繪圖晶片 (GPU)，預定 2024 年交貨。

輝達發言人拒絕對報導置評，但表示消費性網路公司和雲端供應商，每年都為資料中心零組件投資數十億美元，而且通常會提早好幾個月下訂單。百度、字節跳動、騰訊、阿里巴巴也都拒絕回應報導。

拜登政府去年 10 月宣布針對中國的出口管制，試圖凍結中國半導體產業的發展，輝達因為美國官員要求提停止出口兩款 AI 晶片，改而針對中國市場推出符合管制的 A800 晶片。

輝達財務長 6 月曾說，針對中國的 AI 晶片出口管制，將導致美國產業永遠失去商機，儘管輝達預期不會造成立即的實質影響。

FT 報導曝光，正逢拜登政府宣布中企投資禁令之際。拜登政府周三美股收盤後發布行政命令，禁止美國投資三個敏感領域的技術，分別是晶片、量子運算和 AI，目的在避免美國資助任何可能支持中國軍事現代化的技術發展，進而傷害美國國家安全。生技等領域的投資雖然不在禁令範圍，但仍需事先通知政府。