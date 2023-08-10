〈財報〉迪士尼Q2罕見虧損 Disney+訂閱量下降 下月起漲價、打擊寄生戶

迪士尼 (DIS-US) 周三 (9 日) 盤後公布 2023 會計年度第三季財報，儘管串流媒體持續身處困境，以及因自平台上撤出內容而導致巨額重組成本，第三季的業績仍好壞參半。

過去三個月訂閱用戶持續流失，最近一季人數自上一季下降 7.4% 至 1.461 億人，縮減程度高於華爾街預期。

訂閱用戶流失大部分來自 Hotstar，係因該公司失去印度超級聯賽 (Indian Premier League) 的串流媒體版權，用戶人數下降了 24%。

因用戶減少以及媒體和娛樂發行部門營收下降，迪士尼周三宣布 10 月起調漲無廣告串流媒體訂閱方案價格，並開始打擊共享帳密的行為，如法炮製勁敵 Netflix 今年初的舉措。

迪士尼周三小跌 0.73%，盤後一度上漲 4%，隨後漲幅收斂在 2.95%，報每股 90.04 美元。

執行長艾格 (Bob Iger) 在公司財報電話會議上表示，他相信公司三大業務在後續 5 年將推動最大成長並創造價值：電影製片廠、樂園，以及串流媒體，這些均與迪士尼品牌和特許經營權有眾多相關。

FY2023 Q3 (7/1 止) 財報關鍵數據 vs. 華爾街預期

EPS (調整後)： 1.03 美元 vs. 95 美分 (Refinitiv 調查的預期共識)

營收：年增 4% 至 223.3 億美元 vs.225 億美元 (Refinitiv 調查的預期共識)

Disney+ 總訂閱人數：1.461 億人 vs 1.511 億人 (StreetAccount 調查的預期共識)

淨損：4.6 億美元，即每股 25 美分 (去年同期為純益 14.1 億美元，即每股 77 美分)

迪士尼第三財季認列一筆 26.5 億美元的一次性費用和減值，導致該公司出現罕見的季度淨損，該費用大部分是迪士尼所謂的「內容減值」，即內容自其串流媒體平台撤下並終止第三方授權協議而導致的減損。

Q3 亮點──遊樂園、體驗和產品部門

迪士尼遊樂園、體驗和產品部門第三財季營收年增 13% 至 83 億美元。

迪士尼的國際樂園表現強勁，而國內樂園的遊客數量和飯店客房購買量均放緩，尤其以佛州迪士尼世界為最。康卡斯特旗下的環球主題樂園及渡假村也出現類似的放緩情形。

自艾格重新掌舵以來，迪士尼的其他業務近幾個月來一直在相對變化。

有線電視訂閱量和廣告量下降，電影製片廠的票房時好時壞，好萊塢的演員和編劇也正在進行罷工。

艾格周三表示，迪士尼將設法提高其工作室電影的品質，並減少發行影片的數量和每部影片的成本。

迪士尼近幾個月來一直苦苦掙扎以吸引全球票房觀眾，雖然《阿凡達：水之道》和《星際異攻隊 3》的全球票房收入超過 30 億美元，但其他電影卻沒達到預期的效果。

Pixar 的《元素方城市》製作成本約為 2 億美元 (不含營銷費用)，而全球票房 4.23 億美元；同樣《印第安納瓊斯：命運輪盤》的製作成本約為 3 億美元 (不含營銷費用)，但僅獲得全球票房 3.69 億美元。

艾格表示一些電影的表現確實令人失望，而這正是他與工作室密切合作的事。同時，艾格暗示，迪士尼的電視網路 (不含 ESPN)「可能不再是該業務核心」。

迪士尼與康卡斯特共同擁有 Hulu 所有權，後者持有 1/3 股權，艾格正在尋求完全控制 Hulu，估計向康卡斯特收購股份將花費至少 90 億美元。