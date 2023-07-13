迪士尼CEO艾格為ESPN尋找合作夥伴 有意出售有線電視資產

迪士尼 (DIS-US) CEO 艾格 (Bob Iger) 有意出售該公司有線電視資產，因為在向串流媒體和數位產品轉型過程中，迪士尼的媒體業務陷入困境。

他對出售或分拆迪士尼的傳統有線電視網絡，包括 FX 和 NatGeo 及其廣播集團 ABC Networks 持開放態度。艾格表示，迪士尼將對 ESPN 之外的傳統有線和廣播資產進行「全盤」考量。

他表示，過去一年有線電視業務的下滑超出預期，「挑戰比我預期的要大。」「傳統電視業務的顛覆最為引人注目。如果說有什麼不同的話，那就是該業務的受創程度比我意識到的還要嚴重。」

艾格同時表示，迪士尼願意出售 ESPN 股權，並正在尋找該業務的戰略合作夥伴，準備將體育網絡轉型為串流媒體。

他指出，迪士尼已與潛在合作夥伴進行了初步對話，這些合作夥伴可以協助擴大發行範圍和添加內容來改進 ESPN 串流媒體服務。他拒絕透露具體合作夥伴的名稱。迪士尼目前擁有 ESPN 80% 的股份。赫斯特通訊公司 (Hearst Communications) 擁有另外 20%。

迪士尼一直沒有將其主要的 ESPN 內容放到 ESPN+ 串流媒體服務上，因為它每年仍通過傳統有線電視賺取數十億美元的收入。話雖如此，每年仍有數百萬美國人取消訂閱有線電視，而且近年來這個數字一直加速。

雖然該公司上季營收和獲利符合華爾街預期，但其旗艦串流媒體 Disney+ 的訂閱用戶減少了 400 萬。

但這些訂戶的流失被價格上漲所抵消。艾格在 5 月時表示，訂戶數量下降並不是價格上漲的原因。相反地，在串流媒體方面它顯示出進一步成長的空間，並將客戶推向廣告版套餐，以實現獲利。

為了擴大 Disney+ 規模並吸引更多訂戶加入去年推出的平價廣告版套餐，該公司上季宣布將在 Disney+ 中加入 Hulu 內容。

今年 5 月，艾格將 Disney+ 和 Hulu 內容整合在單一應用程式上，也是看好合併平台可提升廣告潛力。

艾格還表示，迪士尼將按計畫收購康卡斯特 (CMCSA-US) 在 Hulu 的少數股權。兩家公司於 2019 年達成一項協議，迪士尼可以選擇以公平的市場價值買下康卡斯特的少數股權。

迪士尼一直在考慮是否應該收購全部 Hulu，因為它擁有 66% 的股份。康卡斯特擁有其餘股份。據了解，康卡斯特可能會在 2024 年初將其 Hulu 股份出售給迪士尼。

迪士尼將於 8 月 9 日收盤後公布第 3 財季財報。