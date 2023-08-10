〈紐約匯市〉美CPI報告前夕 美元指數於平盤附近狹幅波動

美元指數周三 (9 日) 於狹幅區間震盪，投資人將目光投向周四 (10 日) 出爐的美國消費者物價指數 (CPI) 報告，盼從中了解聯準會 (Fed) 的貨幣政策走向。

紐約尾盤，追蹤美元兌六種主要貨幣的 ICE 美元指數 (DXY) 幾乎持平，微貶 0.01% 至 102.51。

市場現在關注周四的通膨數據，這對渴望取得 Fed 政策路徑線索的投資人來說尤其重要。華爾街經濟學家預估 7 月核心 CPI 年增率為 4.8%，與前一月持平。

麥格理 (Macquarie) 外匯和利率策略師 Thierry Wizman 表示：「由於主要住宅租金以及所有權人約當租金下滑，我們相當確信 CPI 會低於預期(年增 4.7%)。」美國住房項目占整體 CPI 比重約 35%。

歐元反彈 0.2% 至 1.0976 美元，英鎊貶逾 0.2% 至 1.2714 美元。

義大利政府意外宣布對銀行課徵 40% 的暴利稅，昨日拖累歐股暴跌，義大利財政部隨後澄清，這項一次性措施主要瞄準高利率為銀行帶來的收益，金額不會超過銀行總資產的 0.1%。

離岸人民幣小漲 0.1%，報 7.2277 人民幣兌 1 美元，止步連三貶。數據顯示中國經濟在上月浮現通縮跡象，增加了北京當局祭出額外刺激的可能性，促此投資人湧向風險資產。

另有報導傳出中國國有銀行周三拋售美元，也幫助人民幣匯率自一個月低點反彈。

與此同時，Fed 官員近期陸續發出鴿派信號。費城聯準銀行總裁哈克 (Patrick Harker) 此前暗示利率已經夠高，與亞特蘭大聯準銀行總裁波斯提克 (Raphael Bostic) 的看法一致。不過，Fed 理事鮑曼 (Michelle Bowman) 認為仍有可能進一步升息。

美元兌日元升 0.25% 至 143.68 日元，登一周高點。

FOREX.com 和 City Index 全球研究主管 Matthew Weller 表示，因美日 10 年期公債利差仍保持在 3.4% 左右，加上日本央行的升息前景似乎將延後，美元兌日元已恢復年初迄今的走勢，可能很快就會再刷今年新高，尤其是在美國 CPI 報告比預期還要火熱的情況下。

截至台灣時間周四 (10 日) 約 6:00 價格: