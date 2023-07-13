老將再戰兩年！迪士尼延長執行長艾格任期至2026年

迪士尼 (DIS-US) 公司表示，現任執行長勞勃艾格 (Bob Iger) 的聘用契約將延長兩年至 2026 年。該消息並未明顯影響迪士尼股價。

迪士尼董事會獨立成員一致表決同意延長艾格契約兩年，因艾格在公司持續轉型期間展現領導的連續性，且延長契約後，艾格有更多時間可執行過渡至繼任者的計畫。

迪士尼董事長 Mark G. Parker 表示，延長艾格的任期符合股東的最佳利益，且艾格已同意董事會的要求，將持續擔任執行長至 2026 年底。

迪士尼周三 (12 日) 收高 0.74% 至每股 90.15 美元，盤後約漲 1%，今年迄今該股約上漲 3.7%。

艾格於 2005 年至 2020 年擔任迪士尼執行長，並於 2021 年交棒給包正博 (Bob Chapek)，自己轉而擔任執行董事和董事長至 2021 年底。在短暫離開公司後，2022 年 11 月又重返迪士尼，接替包正博。

艾格在迪士尼的第二個任期恰逢傳統媒體領域的劇變。迪士尼這類大型公司也必須應對快速變化的格局，因為廣告營收枯竭，越來越多消費者終止收看有線電視，改訂閱串流媒體。

艾格曾於今年 2 月表示，無意在這個職位上停留超過兩年 (即至 2024 年尾)。今日他以聲明表示：「在完成公司變革之前，還有許多工作要做，而且我想確保繼任者掌舵時，迪士尼處於有利地位，因此我同意了董事會的要求。」