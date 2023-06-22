迪士尼財務長離職後 投資人信心加速惡化

Needham 分析師認為，過去幾周市場對迪士尼的信心明顯加速惡化，尤其是該公司財務長宣布將離職之後。

迪士尼 (DIS-US) 周三下跌 1.24%，收每股 88.64 美元。該股今年迄今約漲 2%，過去 12 個月下跌 5.1%，大幅落後於 S&P 500 指數同期表現。

Needham 分析師 Laura Martin 給予該股「續抱」評級，沒有設定目標價。她周三寫道，投資人對該公司的戰略、領導力以及缺乏潛在的上行催化劑感到擔憂。迪士尼沒有回覆針對 Martin 報告的置評請求。

Martin 寫道：「過去幾周，有關迪士尼的來電基調明顯轉向負面，且自上周財務長 Christine McCarthy 離職以來，情緒進一步惡化。」

雖然迪士尼裁員 7000 人的舉措將在短期內改善自由現金流，但因線性電視業務惡化，令投資人對公司整體恢復成長的希望變得複雜。「投資人在不了解迪士尼成長計畫之前，對買進迪士尼股持謹慎態度。」

她指出目前回鍋掌大旗的艾格 (Bob Iger)，其聘僱合約將於 2024 年 12 月 31 日到期，除了要找到他的繼任者以外，迪士尼還得找一個能永久取代前財務長 McCarthy 的人選。

至於其他媒體公司，Martin 指出，華納兄弟探索 (WBD-US)、派拉蒙全球 (PARA-US) 的收購潛力更大，讓這些公司的股票具有比迪士尼目前更多的潛在催化劑。

「在投資周期的這個階段，我們和許多投資者更喜歡 100% 廣告驅動的股票。從結構上講，許多投資者更喜歡明顯受益於生成式 AI 趨勢的大型科技公司。迪士尼的線性電視業務正在萎縮，且其串流媒體業務還沒有賺錢。」Martin 補充，許多投資者認為，若以當前的股價買進迪士尼，就是以未來 1、2 年後的價值買進。

但她確實看到一些正面點，例如 5 月 2 日起好萊塢編劇罷工，雖然擾亂的工作項目，但反而會讓 6 月和 9 月季度的自由現金流優於預期。

她還認為，對於一家大型科技公司而言，迪士尼可能是具吸引力的收購目標，因其面向消費者的特質，且擁有大量優質故事內容。

她舉蘋果 (AAPL-US) 為例，稱蘋果每年自由現金流達 900 億美元，但「沒有什麼有意義的內容資產。」蘋果沒有立即回覆置評請求。