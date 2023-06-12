索尼明年擴大委外後段製程 同欣電營運進補

索尼 (SONY) 因自家後段產能不足，傳出擴大下單台積電 (2330-TW) 旗下采鈺 (6789-TW) 進行彩色濾光膜製程，業界看好，索尼進行完彩色濾光膜後，將在鄰近地區進行晶圓重組 (RW)，同欣電 (6271-TW) 為台灣產能最大業者，可望直接受惠。

同欣電對此不評論單一客戶；供應鏈表示，由於新一代 iPhone 將全面採用 4800 萬畫素 CIS，相較先前僅高階機種搭載，需求量來的更大，且因尺寸提升，索尼自家產能也吃緊，因此繼去年首度將畫素層訂單交由台積電生產後，也有意進一步將後段製程擴大委外給供應商，最快明年發酵。

此外，索尼過往將光電二極體 (Photodiodes) 與像素電晶體 (Pixel transistors) 平行排列在同一層，但業界傳出，未來手機將採用索尼最新技術，透過上下堆疊光電二極體與像素電晶體，可使畫質更細緻、並大幅降低噪點。

業界預期，CIS 結構從過往的兩層提升到三層，不僅一下子多了一層出來，尺寸也變得更大，因此索尼採雙軌並進，除專注擴充前段產能，也擴大與台積電合作，由台積電協助生產光電二極體與邏輯層，後段則交由采鈺與同欣電，滿足客戶需求。

由於同欣電過往與索尼合作大多在車用領域，因其畫素要求仍較低，尚未有 RW 的需求，業界看好，未來隨著同欣電與索尼合作延伸至手機，也可望分散單一客戶比重過高風險，並有效利用 RW 產能。