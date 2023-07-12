上周美國30年期房貸利率自去年秋天以來再度站上7%

最熱門的美國住房貸款利率自去年秋季以來上周首次回升至 7% 以上，因金融市場認為 Fed 需要在更長時間內維持較高基準利率以抵禦通膨。

抵押貸款銀行家協會 (MBA) 在周三 (12 日) 住房貸款申請活動每周回顧中表示，截至 7 月 7 日當周，30 年期固定利率房貸平均合約利率躍升 22 個基點至 7.07%，為去年 11 月以來的最高水平，與去年 10 月房貸成本的 20 年來最高水平相差不到 10 個基點。

MBA 副首席經濟學家坎恩 (Joel Kan) 說道，「即將公布的經濟數據繼續發出有關經濟的複雜癖號，總體影響導致上周國債殖利率走高，因為市場預計 Fed 將需要在更長時間內維持較高利率以減緩通膨。我們調查中的所有房貸利率都同步反映了這股趨勢。」

金額超過 72 萬 6200 美元的「巨額」貸款利率升至 7.04%，這是 MBA 自 2011 年開始跟踪該數據系列以來的最高水平。

利率期貨市場預計，Fed 在上個月放棄升息後，將在 2 周後恢復升息，以評估自 2022 年 3 月至今為遏制 40 年來最高通膨而採取激進行動的效果。Fed 已將利率從接近零的水平調高了 5 個百分點，官員們還表示，到年底利率可能會再調升 0.5 個百分點。