利率持續上揚 美國購屋房貸需求連降3周

房貸利率已經連續幾周保持在高位，對購屋族造成了影響。

抵押貸款銀行家協會 (MBA) 報告指出，符合資格的 30 年期固定利率房貸平均合約利率從前周的 6.87% 升至上周的 6.93%；自備 20% 頭款的貸款點數從 0.65 升至 0.6。一年前同周的利率為 5.43%。自 5 月底以來，利率一直保持在 6.5% 以上。

更高的利率嚴重打擊了本已嚴峻的負擔能力，買家顯然陷入困境。根據 MBA 季節性調整指數，上周購屋房貸申請量較前周下降 3%，較一年前同周減少 26%。

MBA 經濟學家坎恩 (Joel Kan) 表示：「購買指數連續第 3 周下降，降至 6 月初以來最低。」「購屋活動的下降主要是由於傳統購買申請量下降，有限的住房庫存和仍接近 7% 的利率，抑制了許多潛在購屋族的負擔能力。」

房貸再融資申請本周也下降 3%，較一年前同周下降 32%。

房貸利率本周開始走高，並可能在周五 (4 日) 發布最重要的每月就業報告之前繼續上升。

《抵押新聞日報》營運長葛拉漢 (Matthew Graham) 表示，「債券市場顯然正在為經濟看漲數據做好準備。如果這些擔憂成真，到本周末利率可能會達到 20 年來的高點。」