利率依舊維持高檔不墜 上周美國房貸需求下跌

上周房貸利率根本沒有變化，仍處於近期高點附近。隨著房價持續上漲，迫使更多潛在購屋者退場觀望。

根據抵押貸款銀行家協會 (MBA) 經季節調整後指數，上周房貸申請總量較前周下降 1.8%。

符合貸款資格的 30 年期固定利率房貸平均合約利率保持在 6.87% 不變；自備 20% 款的貸款點數從 0.66 降至 0.65。幾周前的房貸利率已超過 7%，且尚未大幅回落。

本周購屋房貸申請量下降 3%，較一年前同期利率處於 5% 左右下降了 23%。購屋活動下降的部分原因是聯邦住房管理局 (FHA( 申請量下降 10%。FHA 提供低首付貸款，受到低收入購屋族的青睞。但顯然，他們越來越難以承受市場的影響。

MBA 經濟學家坎恩 (Joel Kan) 表示：「FHA 購屋申請的減少導致總體平均購屋貸款規模增加至 43 萬 2700 美元，這是今年 5 月底以來的最高水平。」凸顯出現在更多交易處於高端市場。

本周住房貸款再融資申請基本持平，較一年前同周減少 30%。如今，大多數借款人的利率遠低於當前利率，因此不會從再融資中受益。那些希望靠房屋借錢的人正在選擇二胎房貸，而不是放棄主要貸款利率。

《抵押貸款新聞日報》報導，房貸利率本周初開始走高，周二 (25 日) 突破 7% 至 7.04%。在 Fed 最新利率決定和新聞發布會之後，利率可能會發生變化。市場普遍預計 Fed 將基準利率調升 0.25 個百分點。

《抵押每日新聞》營運長格拉漢指出，「聯邦基金利率並不直接決定房貸利率。換句話說，即使 Fed 升息，房貸利率明天也可能走低；但也可能走高，具體取決於 Fed 主席鮑爾對 Fed 政策立場的看法。」