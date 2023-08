穆迪降評美國多家銀行 強調高利率將侵蝕固定資產價值

穆迪周一 (7 日) 晚間調降美國多家中小型銀行的信用評級,並對多家華爾街知名銀行提出負面評價。

該評級機構將 10 家銀行的評級調降一級,而紐約梅隆銀行 (BK-US)、美國合眾銀行 (USB-US)、道富銀行 (STT-US)、Truist Financial (TFC-US)、Cullen/Frost Bankers (CFR-US) 和 Northern Trust (NTRS-US) 等主要銀行目前正在接受可能降級的審查。

穆迪還將第一資本 (Capital One)(COF-US)、公民金融 (Citizens Financial)(CFG-US) 和 Fifth Third Bancorp (FITB-US) 等 11 家銀行的前景調整為負面。

官方評級被下調的小型銀行包括 M&T Bank (MTB-US)、Pinnacle Financial (PNFP-US)、BOK Financial (BOKF-US) 和 Webster Financial (WBS-US)。

穆迪分析師塞提納 (Jill Cetina) 和阿索夫 (Ana Arsov) 在隨附的研究報告中說道,「美國銀行業繼續應對利率和資產負債管理 (ALM) 風險,這對流動性和資本產生影響,因為非常規貨幣政策的逐步結束會耗盡系統範圍內的存款,而利率上升會壓低固定利率資產的價值。」

報告指出,「與此同時,許多銀行第 2 季的業績顯示獲利壓力不斷加大,這將降低它們產生內部資本的能力。在此背景下,2024 年初美國即將出現溫和衰退,資產質量似乎將從穩定但無法持續的水平下降,尤其是一些銀行的商業房地產 (CRE) 投資組合面臨風險。」

今年稍早時,矽谷銀行和 Signature 銀行倒閉引發整個銷行業的存款擠兌,美國地區性銀行成為人們關注的焦點。恐慌最終蔓延到歐洲,並導致瑞士巨頭瑞信被本國競爭對手瑞銀緊急救援。

雖然當局竭盡全力恢復信心,但穆迪警告,監管資本比率未反映的大量未實現損失的銀行,可能仍容易受到高利率環境下市場或消費者信心突然流失的影響。

Fed 在過去一年半的時間裡大幅收緊貨幣政策以遏制高通膨,並於 7 月將基準借款利率調升至 5.25%-5.5%。

穆迪在報告中表示:「我們預計,Fed 政策利率大幅上升,以及銀行系統準備金持續減少,加上因持續量化寬鬆而導致的存款減少,銀行的 ALM 風險將會加劇。」

報告指出,「利率可能會在更長時間內保持偏高水平,直到通膨重回 Fed 目標範圍內;並且如前所述,由於多種因素的影響,美國長期利率也正在走高,這將給銀行的固定利率資產帶來進一步壓力。」

穆迪指出,區域性銀行面臨的風險更大,因為它們的監管資本相對較低;並補充說,資產負債表上固定利率資產比例較高的銀行在獲利能力、資本增加和繼續放貸的能力方面受到更多限制。

分析師補充道:「如果美國如我們預計的在 2024 年初陷入衰退,風險可能會更加明顯,因為資產質量將會惡化,並增加資本被侵蝕的可能性。」

即使美國銀行業面臨的壓力主要集中在貨幣政策緊縮帶來的融資和利率風險上,但穆迪警告,資產質量即將惡化,「我們仍然預計 2024 年初將出現溫和衰退。有鑑於美國銀行業的資金緊張,銀行業信貸條件可能會收緊,貸款損失也會上升。」