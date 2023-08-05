業界競爭升溫 利潤持續縮水 PayPal連4跌 遭砍評級、目標價

PayPal 股票經歷艱難的一周，Evercore ISI 分析師對其前景不太樂觀，部分原因是來自 Apple Pay 的競爭。

分析師 David Togut 與其團隊將 PayPal 股票評級自「優於大盤」下調至「符合表現」(相當於續抱評級)，而目標價則自 85 美元下砍至 65 美元。

連續 4 個交易日下跌後，PayPal (PYPL-US) 周五 (4 日) 又下跌 2.23%，收每股 62.75 美元。該公司周四公布第二季財報令人失望，該股重挫 12%。本周 PayPal 跌逾 16%。

令前景不太樂觀的一大問題是營業利潤率持續下降，第二季自前季的 22.7% 下降至 21.4%，部分原因是低利潤業務 Braintree 的增長。Braintree 業務係讓商家可接受數位錢包的付款，例如 Google Pay、Apple Pay 和 PayPal 本身。

與此同時，PayPal 第二季活躍帳戶數量為 4.31 億，低於第一季的 4.33 億和去年第四季的 4.35 億，也表明活躍帳戶數量呈下降趨勢，Togut 認為這是因 Apple Pay 普及率上升，為消費者提供除 PayPal 以外更多一鍵式線上結帳選擇。

Togut 指出，利潤率下降和競爭加劇讓該公司營收和獲利增長面臨越來越大的阻力，但他也指出，該公司管理層在線上 PayPal 結賬體驗更新方面取得進展。

管理層在最近財報電話會議上承認面臨來自蘋果的挑戰。執行長舒爾曼 (Dan Schulman) 今年 3 月曾強調 PayPal 相對於蘋果的優勢，稱自家服務讓消費者可利用優惠和優惠券，也可在日後追蹤過往訂單。

PayPal 接下來 11 月將發布下一份財報，屆時投資人可再獲得評估 PayPal 前景的機會，但在此之前該公司官網顯示沒有安排任何活動。