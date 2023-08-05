美經濟恐持續放緩 蘋果罕見遭下調股票評級

美國券商 Rosenblatt Securities 周五 (4 日) 罕見下調蘋果股票評級，係因該公司最新公布的 2023 會計年度第三季營收仍未見增長。

分析師 Barton Crockett 將蘋果 (AAPL-US) 股票評級自「買進」下調至「中立」，維持目標價在 198 美元不變，與現行股價相差不遠。

蘋果第三季營收年減 1% 且為連續第三季下降，第四季業績預估也同樣疲軟，這令一直期待經濟恢復成長的投資人大感失望，導致蘋果周五股價下挫 4.8%，收每股 181.99 美元，盤後微跌。

經歷周五大跌後，蘋果收盤價將令市值 7 月初以來首次跌破 3 兆美元。

Crockett 認為，蘋果股票目前的價位並不吸引人買進，因其營收未見成長且股價接近歷史最高水準。

「蘋果製造了現代經濟中最重要的設備——iPhone，且以自家晶片大幅升級 Mac，也正重新加速服務表現。但美國經濟放緩的情形似乎會持續到重要的新產品類別佔據主導地位，這在時機和成功上都存在不確定性，因此沒有理由偏愛目前價位接近絕對峰值的股票。」

iPhone 第三季銷售額年減 2.4% 至 397 億美元。Mac 銷售額年減 7.3% 至 68 億美元。iPad 銷售額年降 19.8% 至 58 億美元，下降 19.8%。可穿戴設備、居家和配件領域的銷售額年增 2.4% 至 83 億美元。同時，服務部門的營收增長 8.2%。抵消硬體銷售疲軟的大部分衝擊。

美洲地區的銷售額下降 5.5%，執行長庫克將此歸咎於智慧手機市場疲軟，且該地區的銷售額已連續第三季下降。Crockett 認為，即使蘋果在新興市場表現強勁，倘若美洲銷量沒有改善，其股價也將面臨挑戰。