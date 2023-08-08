〈陸港盤後〉中國7月出口銳減14.5% A股市場走低

中國 A 股市場三大指數周二（8 日）收盤齊跌，滬指跌 0.25%，最新數據顯示，中國 7 月出口銳減 14.5%，連續第三個月走下坡，顯示全球經濟放緩抑制市場對中國商品的需求。

滬指周二收盤跌 0.25% 報 3,260.62 點，深成指跌 0.42% 報 11,098.45 點，創業板指跌 0.53% 報 2,228.91 點。兩市成交額合計人民幣 7,989 億元，「北向資金」淨流出 68.15 億元。

券商、地產類股走低，半導體、電力、鋼鐵、保險等族群齊跌；醫藥類股反彈走高，食品飲料、釀酒、建築、煤炭等族群齊揚。

香港恒生指數周二收盤大跌 1.81% 報 19,184.17 點，恒生科技指數重挫 2.78% 報 4,374.2 點。

中國海關總署周二公布的數據顯示，以美元計價，7 月出口年降 14.5%，降幅大於 6 月的 12.4%，更大於 5 月的 7.5%，且 7 月出口是 2020 年 2 月以來最大降幅。7 月進口下滑 12.4%。貿易順差為 806 億美元。

經濟學家原估出口下降 13.2%，進口降 5.6%。

投資人原本預料強勁消費將帶動中國經濟復甦，但消費者的信心與內需依然疲弱，導致經濟復甦動能正在減弱，進口連降五季就是證據之一。7 月消費者物價指數（CPI）將在周三出爐，物價預料下降 0.4%，進一步證明需求不足。

「當前世界經濟復甦乏力，全球貿易投資放緩，單邊主義、保護主義及地緣政治等風險上升，外需減弱對我外貿的直接影響仍在持續。」海關總署新聞發言人呂大良近日表示。

上海保銀資產管理公司首席經濟學家張智威（Zhiwei Zhang）說，進口進一步下降，顯示內需疲弱，中國整體消費與投資增長的情況可能都相當疲軟。

《彭博》經濟學家舒暢朱懌也表示，7 月中國進出口進一步下滑，顯示經濟面臨的國內外壓力加重。朱懌說，政府的「穩增長」宣示固然鼓舞人心，但若官員未將這些計畫化為具體行動，可能會導致下半年經濟成長動能疲弱，降低經濟成長目標達陣機率。

人們也可從南韓出口看出全球貿易前景黯淡。南韓 7 月出口下降近 17%，連續第十個月下滑。 南韓對中國的出口驟減 25% 以上，凸顯中國對半導體等電子零件的需求疲弱。

目前中國政府正尋求透過緩慢推出政策刺激國內經濟成長，以提振民眾對房子、電動車等產品的需求。

例如，上月商務部等 13 個部門發布通知，鼓勵有條件的地區，支持民眾購買綠色家電、綠色傢俱、綠色建材等產品。工信部等部門也發布《輕工業穩增長工作方案》的通知，推動輕工業實現質的有效提升與量的合理增長。

