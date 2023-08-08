大摩分析師：美高額財政支出難以為繼 恐使美股面臨風險

摩根士丹利的 Michael Wilson 表示，跡象表明今年支撐美國經濟成長的高額財政支出難以為繼，恐怕給美股敲響警鐘。

Wilson 表示，惠譽上週意外下調美債評級，以及隨之而來的債券市場拋售，顯示投資人應該為未來經濟和企業獲利成長可能令人失望做好準備。

他指出，持續擴大的政府赤字，是推動美國經濟成長的一股重要力量，像是拜登政府上兆美元的基建、環保和製造業投資。若是政府開支因政治原因或者資金成本增加而減少，企業獲利就可能會進一步下滑。

值得注意的是，Wilson 近期承認自己對 2023 年美股悲觀的看法是錯誤的，低估了美股的漲幅。

他在周一給客戶的報告中進一步表示，自己錯判市場的原因就是沒有考量到美國政府的財政刺激。美國很少在失業率如此低的時候出現如此大規模的赤字。

儘管近期經濟學家普遍降低了對美國經濟衰退的預期，但美國銀行策略師等警告稱，隨著 Fed 收緊信貸條件，經濟緊縮的可能性仍然很高。企業獲利面臨的風險也揮之不去。摩根大通策略團隊也表示，經濟活動惡化正在挑戰分析師關於獲利衰退將在第三季結束的預測。

Wilson 周一在接受採訪時表示：「我認為我們不會全面衰退，但我非常確信經濟成長正在放緩。我們正處於下行週期。」