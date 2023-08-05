蘋果市值蒸發超過1600億美元 跌出3兆美元俱樂部

蘋果會計年度第二季銷售額略有下降，對本季營收預期也令人大失所望，促使蘋果週五 (4 日) 股價暴跌 4.8%，創十個月來最高單日跌幅，市值一夕蒸發超過 1600 億美元，跌出「3 兆美元俱樂部」。

蘋果連續三季營收下滑，令一些華爾街分析師感到不安。華爾街分析師認為，隨著蘋果估值擴大和 iPhone 銷售的放緩，至少這是兩大理由不買入該股。

蘋果週五股價暴跌 4.8% 至每股 181.99 美元，迎來 2023 年迄今為止最糟一天，也創自去年 9 月 29 日以來的最大跌幅，但今年迄今以來，該股累漲超過 45%。

蘋果 iPhone 銷售冷營收連三季下滑 (圖片：翻攝 appleinsider)

D.A. Davidson 分析師 Tom Forte 說，蘋果財測預期沒有提供足夠的理由支持該股目前的溢價估值。

他還表示，雖然即將推出的 iPhone 15 令人興奮，但電信營運商推動人們使用 5G 網路之際，可能不會有太大的優惠。

Forte 寫道：「總體來說，我們將密切關注 iPhone 15 的表現，但對中國和印度的銷售表現令人欣慰。」

D.A. Davidson 分析師將蘋果目標價從 185 美元下調至 180 美元，並維持對該股的「中性」評級。

雖然蘋果在印度市場潛力一直是多頭的焦點，但瑞銀 (UBS) 分析師表示，人們經常將蘋果在印度市場增長與蘋果在中國的增長進行比較是錯誤的。他們指出，印度智慧型手機市場規模約為中國的一半，對高階設備的需求較低。

蘋果在印度市場潛力一直是多頭的焦點 (圖片：翻攝 appleinsider)

瑞銀分析師 David Vogt 說：「隨著地區經濟的改善，印度等市場將長期增長，但我們認為，蘋果在未來幾年不太可能取得像在中國那樣的銷量成功。」

Vogt 維持蘋果股票的「中性」評級和 190 美元的目標價，並指出蘋果溢價已高達 50%，是十年來最高。

其他空頭分析師則聚焦於美國市場。KeyBanc 分析師表示，蘋果最新預測表明，美國智慧型手機用戶升級設備的速度沒有預期的那麼快。

KeyBanc 分析師 Brandon Nispel 寫道：「我們擔心美國升級週期即將停止，升級率處於創紀錄的低點，這可導致來自美國營收疲軟。」

Nispel 維持蘋果股票「增持」評級和 200 美元的目標價。然而，他指出，估值過高，到 2024 年，蘋果的企業價值 (EV) 估為 2024 年預估 Ebitda (稅前息前折舊攤銷前獲利) 的 21 倍，而這種估值水準開始顯得牽強，跟過去三年平均值 18 倍相比尤然。

蘋果多頭則關注 iPhone 15 的發布以及不斷增長的服務營收。蘋果截止至 7 月 1 日第三季服務營收增長 8.2%，增速繼續維持個位數，凸顯軟體業務具有一定的抗風險性，在硬體營收下滑之際，蘋果軟體服務仍能維持增長。

蘋果大多頭、投行 Wedbush 分析師 Daniel Ives 提到：「整體而言，我們會逢低買入，因為 iPhone 15 迷你超級週期將在 9 月中旬扎根，現在好戲登場的前奏曲正要響起。」

Ives 重申蘋果「增持」評級，並將目標價從 220 美元上調至 230 美元。