富國銀行：通膨存在反彈風險 美股仍可能出現沉重賣壓

富國銀行 (Wells Fargos) 表示，由錯失良機 (FOMO) 的恐懼推動的美股漲勢，可能不會持續太久，因為市場正面臨通膨反彈的風險。

富國銀行高級全球市場策略師 Scott Wren 在一份報告中表示，現在不是追逐推動本輪美股反彈的科技股的時候。出於多種原因，該行維持謹慎態度，並認為近期股市難以大幅走高。

Wren 表示，通膨反彈就是風險之一。 儘管美國 6 月消費者物價指數 (CPI) 已經降溫至 3%，但仍高於 Fed 設定的 2% 目標，而且由於經濟中通膨壓力持續存在，物價可能會再度升溫。

Wren 警告，如果通膨下降趨勢趨於平緩，並發生逆轉，推動苯輪漲勢的板塊，恐怕很容易遭遇大幅回調。

富國銀行預估，標普 500 指數年底將目標價在 4,600 點至 4,800 點之間，略高於目前的水準，基標普週四收於 4501.89 點，但 Wren 表示，此時入場的風險回報權衡仍然不具吸引力。

曾經精準預測 2000 年和 2008 年股市崩盤的傳奇投資人 John Hussman ，對美股的悲觀預期也持續加大。他表示，如今美股估值過高，表明標準普爾 500 指數需要大跌最多 64%，市場才能恢復到更加平衡的狀態。

Hussman 說道：「在如今史上最高估值、不利的內部因素和過度擴張等情況下，我們對市場回報 / 風險的估計，從短期、中期、週期，甚至 10-12 年來看，都處於我們定義的最負面的極端。是的，在我看來，這是一個泡沫，最終將以淚水告終。」

Piper Sandler 策略師 Michael Kantrowitz 在近期提高了對標普 500 指數的年終目標價，但仍預估 2023 年底前將再跌 15% 至 20%。