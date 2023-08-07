摩根大通策略師：美國高額財政支出難維持 敲響美股警鐘

知名美股大空頭、摩根士丹利策略師 Mike Wilson 周一（7 日）表示，有跡象表明，支撐今年美國經濟成長的高額財政支出難以為繼，替美股敲響了警鐘。

Wilson 在報告中表示，惠譽（Fitch）意外下調美國主權信用評級和債市大跌，意味著未來經濟和企業盈利成長可能「令人失望」，投資者要做好準備。

他指出，拉動美國經濟成長的一股重要力量，是持續擴大的政府赤字，例如拜登政府上兆美元的基建、環保和製造業投資。

Wilson 認為，如果政府開支因為政治原因或者資金成本增加而減少，則企業盈利可能會進一步下滑。

值得注意的是，長期看空股市的 Wilson 曾在此前的報告中承認自己判斷錯誤，低估了美股牛市的漲幅。而他在今日報告中進一步闡明，認為導致自己錯判市場的原因是美國政府的「財政刺激」。

他說：「我們發現自己今年偏離了預期，部分原因是財政刺激捲土重來，並在 2023 年保持相當強勁的態勢，這是我們在預測中沒有考慮到的。美國很少在失業率如此低的情況下出現如此巨大的赤字。」

今年迄今，通膨降溫和經濟成長頻頻釋出利多，美股已上漲了近 17%。但漲勢在惠譽下調美國主權信用評級後戛然而止，上周三大股指全線下跌。

雖然經濟學家普遍降低對美國經濟衰退的預期，但美國銀行 Michael Hartnett 等策略師警告說，隨著聯準會（Fed）收緊信貸條件，經濟萎縮的可能性仍然很大。摩根大通策略團隊表示，經濟活動的惡化正在挑戰分析師關於利潤衰退將在第三季結束的預測。

