NFIB：美國7月小企業信心升至8個月新高

周二 (8 日) 發布的最新報告顯示，由於對通膨的擔憂降至近 2 年來的最低水平，7 月美國小企業信心小幅升至 8 個月來高點。

全國獨立企業聯合會 (NFIB) 表示，其小企業樂觀指數上個月上升 0.9 個百分點至 91.1，為 2022 年 11 月以來的最高水平。7 月的通貨緊縮似乎引起了小企業的共鳴，因為只有 21% 的受訪者表示通膨最讓人擔心；這個比率是 2021 年 11 月以來的最低，比去年同期下降 13 個百分點。

樂觀情緒的持續改善似乎轉化為勞動力投資和資本投資計畫：超過四分之一的企業回報計畫進行資本投資，17% 的企業報告計畫增加就業；兩者均較上個月高出 2 個百分點。

除此之外，隨著 NFIB 總體商業狀況展望指數攀升 10 點至負 30，小型企業對近期經濟前景的看法為 2021 年 8 月以來最不悲觀。美國小型企業對商業環境的看法自 2020 年 12 月以來一直呈現負值，當時是前總統普連任競選失敗後的一個月。

但消費者需求疲軟削弱了人們對從持續物價上漲中受益能力的信心，計劃漲價的企業數量淨跌至 27%，為 4 月以來最低水平。

這對 Fed 來說是個好消息，其總計 525 個基點的升息似乎也抑制了小企業的信貸需求：62% 的人表示對貸款不感興趣，比 6 月上升 2 個百分點；而 25% 的人表示貸款符合需求，較上月下降 2 個百分點。

不過，值得注意的是，企業並未表示獲得信貸變得越來越困難；6% 的企業表示最近獲得的貸款比之前更難，這個比率維持不變。