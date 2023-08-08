〈房產〉高雄購屋族女力崛起 女屋主連9季超越男性

根據高雄市地政局資料統計，高雄近 2 年每季建物買賣性別佔占比，從 2021 年第二季至今年第二季，男性購屋人次比例均比女性還要來的低，約落在 47.1-48.7% 左右，而女性購屋人次比例，每季均超過 50% 以上，最高還比男性購屋比例多了 5.7 個百分點，顯示高雄女力購屋實力不容小覷。

台灣房屋集團趨勢中心經理李家妮表示，高雄早年整體就業力與薪資水平較低，多數人選擇北漂就業，然而近幾年成功轉型為科技城市，就業力與薪資大幅提升，吸引不少遊子返鄉，加上新世代女力崛起，女性經濟能力提升，有能力置產的女性相對增加，而此現象在精華市區比例也比偏鄉更為明顯，而另一因素，如今有不少雙薪夫妻共同買房，房貸 AA 制，不過俗話說「聽某嘴大富貴」，不少男性仍會選擇將房產登記在老婆名下，也讓女性所有權人比例比男性來的高。

根據聯徵中心資料，比較高雄近一年 30-45 歲主力購屋客群，男女房貸條件差異，男性與女性平均房貸各為 735 萬元及 715 萬元，負擔壓力相當，貸款利率男性為 1.8%，略差於女性的 1.79%，平均購屋面積男性為 44.5 坪，女性則為 41.7 坪，相差約 2.8 坪。

台灣房屋巨蛋博愛加盟店店東陳揚智表示，現今男女平權，只要符合個人需求與負擔，男女購屋力其實旗鼓相當，而在銀行貸款或稅務上，所有權人登記為男性或女性，也並沒有特殊優惠或差異，如以市場經驗來看，多數女性在投資理財觀念上相較男性保守，因此多會選擇較具安全感、風險性較低的投資方式，因此以買房置產、購屋出租來累積資產的女性相對不少，尤其高雄近幾年受台積電 (2330-TW) 設廠話題，磁吸投資客群入場，其中更不乏女性買家，都是形成女性購屋比例高於男性的因素之一。