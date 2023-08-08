〈房產〉淡海輕軌通車將滿5週年 沿線8站周邊還有每坪2字頭甜甜價

淡海輕軌綠山線今年底通車將滿五年，房仲業者依實價登錄，統計淡海輕軌綠山線自 2018 年底通車至今沿線 11 個站點的成交價發現，沿線有 8 個站點還有每坪單價 2 字頭的甜甜房價，總價 1,000 萬元內就可買到兩房加車位的住宅，相較雙北市中心親民許多，以通車時間換取房價和坪數，吸引自住買盤進駐。

淡海輕軌綠山線起於淡水信義線「紅樹林站」，沿中正東路北行、轉淡金路後繼續往北，在淡海新市鎮濱海路轉西、接沙崙路到淡海新市鎮北緣。有巢氏房屋淡水沙崙江南加盟店協理汪世榮指出，雖因發展時間而有新舊商圈之分，但扣除有特殊議題的 3 個站點，其餘 8 站每坪單價皆落在 2 字頭，房屋坪數橫跨 30-50 坪之間，總價 1,000 萬元就能買到兩房加車位的中古屋。

汪世榮指出，舊商圈位於「新市一路站」、「淡水行政中心站」兩站，約在 2010 年左右開始發展，屋齡 10-15 年的中古屋是大宗，坪數多集中在 30-40 坪，房價每坪單價約在 25-30 萬元，以地點來看，淡水行政中心、新市國小、大型購物中心皆落在此商圈，若以生活便利性而言會優秀一些，適合喜歡生活便利勝於屋齡和坪數的族群。

而「濱海義山站」、「濱海沙崙站」周邊屬於新商圈，中古屋平均屋齡約在 10 年內，房屋坪數則介於 40-50 坪之間，每坪單價約在 22-28 萬元，雖然便利性不及舊商圈，不過每坪單價較低、屋齡較新、坪數較大，適合愛大空間、新房子勝過生活機能的族群。汪世榮店協理補充，因為新舊商圈車程距離不到 5 分鐘，也有部分舊商圈的換屋族前來此置產，且淡江大橋通車後新商圈也是最直接的受益者，備受關注。

有特殊議題的三個站點為：「紅樹林站」的海岸景觀宅議題，帶動每坪單價突破 40 萬元；「竿蓁林站」有高單價套房加持，每坪單價超過 30 萬；「淡金鄧公站」因周邊開發少，造成今年 1-4 月交易量低於 5 件，因此 2023 年的平均單價較不適合參考。

新北市淡水區今年 5 月已達 19 萬人，是新北市第 10 名行政區域，過去 5 年人口增加約 2 萬人、成長率高達 11.7%。進一步分析淡水移入人口，近 6 成集中在淡海輕軌「濱海義山站」、「濱海沙崙站」、「淡海新市鎮站」、「崁頂站」四站，顯見淡海輕軌通車後對區域發展的磁吸效應。

然而，淡水區過去最為人擔憂的交通雍塞問題，預計在 2025 年淡江大橋完工通車後獲得改善；屆時可由八里直達淡海沙崙路，有效舒解關渡大橋的交通流量。另外，連接淡水到北投的淡北道路，也預計今年年底開工、2029 年完工，未來可望舒緩中正東路的龐大車流。