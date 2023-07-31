〈房產〉自住需求不減 房仲：7月全台門市交易月增2%、年增18%

台股近期持續高檔震盪，加上核心通膨仍處高檔，通膨常態化的預期仍在，屋主讓價意願低，買賣雙方價格認知不同調，交易續現僵持，觀察 7 月全台交易量僅與 6 月小增 2%。根據永慶房產集團全台門市統計，與 6 月相比，台北月增 6%，新北小增 1%，桃園月增 3%，新竹縣市成長 7%，台中月增 5%，台南與高雄分別較 6 月增加 1% 與持平。

永慶房屋研展中心副理陳金萍表示，近期經濟數據表現不如預期，加上打炒房房市政策陸續推出，投機客退出市場，房市回歸供需基本面，目前交易以自住首購與換屋需求為主力，而在通膨預期下，部分長期置產族群也有進場跡象。

觀察 7 月民眾看屋量仍高，與 6 月相比成長約一成，但出價、付斡意願略降，猶豫期拉長，出價較為保守；但近期台股持續高檔震盪，增加屋主對價格的期待，讓價意願低，買賣雙方價格認知持續拉鋸，讓 7 月房市交易量較 6 月小增 2%。

若與去年 7 月同期相比，陳金萍說，全台房市交易量增 18%，除了台北成長 5%，年增幅僅個位數外、其餘六都均成長超過一成，新北增加 14%，桃園成長 19%，新竹縣市量增 11%，台中以南三都量增幅度均逾二成，台中增加 29%，台南量增 24%，高雄則成長 25%。

去年 7 月疫情逐步降溫，讓房市交易略回溫，但在通膨、升息、打炒房政策效應發酵下，市場保守觀望氣氛仍濃，交易量表現沒有明顯增長，基期處於低檔，讓今年 7 月全台交易量表現優於去年同期。

最後，陳金萍提醒，根據內政部最新統計，今年上半年全台建物買賣移轉棟數 13.89 萬棟，年減 18.7%，持續量縮但幅度已收斂，而下半年雖有總統大選干擾，但觀察 7 月的房市交易並未出現明顯衝擊，價格仍是房市交易關鍵，若能拉近買賣雙方價格認知差距，房市量能才有擴量的空間。

至於房價走勢部分，因全球通膨短時間內難緩解，國內物價指數雖短暫下滑至 2% 以下，但核心物價沒有明顯降幅，在通膨預期下，房價難有下跌空間，預期房價持平至小幅緩漲，上下波動的狀況將持續。