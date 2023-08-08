美國百年貨運巨擘Yellow聲請破產 五檔股票可望受惠

美國有近百年歷史的貨運巨擘 Yellow 周日 正式聲請破產，3 萬名員工頓失工作，這可能讓聯邦快遞 (FedEx) 在內五檔個股受益，這五支股票周一 (7 日) 皆上漲。

掙扎多年的 Yellow 在 7 月 30 日就暫停營運、大舉裁員，並預告即將破產，直到本周日正式聲請破產，可能寫下美國卡車公司史上最大規模破產。

Yellow 執行長 Darren Hawkins 在聲請破產保護的聲明中說：「令人深感失望的是，Yellow 宣布結束將近經營 100 年的事業。」

Yellow 是零擔貨運 (less-than-truckload shipping, LTL shipping) 大咖旗下有將近 1.3 萬輛重型卡車，比同業 Old Dominion Freight Line(ODFL-US)、XPO(XPO-US)、Saia(SAIA-US)、ArcBest(ARCB-US) 都多

LTL 指的是為一張訂單託運貨物運輸量不夠整車運輸，通常以工業客戶為服務對象，把產品從賣家運送到買家手上。

同樣提供 LTL 服務的 FedEx Ground，擁有 2.5 萬輛重型卡車，而其母公司 FedEx 屬於多角化經營的物流業者。

FedEx、Yellow 等六家物流業者擁有的重型卡車數量。圖取自巴隆周刊

五檔潛在受益股

如果 Yellow 不再繼續經營， 原本的客戶勢必另謀去處。由於投資人密切關注潛在受益者已有一段時間，破產消息曝光後，FexEx 和另外四家 LTL 服務供應商同步上漲。這五檔股票過去一個月平均漲幅約 15%，遠勝過標普 500 同期接近 2% 的漲幅。

「巴隆周刊」(Barron’s) 指出，這五檔股票未來漲勢可期，但投資人同時得留意情勢發展，小心選股。

Everscore ISI 分析師 Jonathan Chappell 周一把 XPO 目標價從每股 56 美元提高到 72 美元，因該公司上周五公布上季盈餘每股 71 美分，優於華爾街預估的 61 美分。XPO 周一上漲 1.36% 至每股 72.28 美元。

Chappell 給 XPO「續抱」的投資建議評等，理由是身為主要競爭對手的 Yellow 準備清算、業界出現明顯的顛覆跡象，都讓前景轉好。

華爾街看法較 Chappell 樂觀，有 60% 追蹤 XPO 的分析師給予「買進」評等，平均目標價為 74 美元。

其他 LTL 業者也有不錯的上漲潛力，例如 53% 追蹤 Saia 的分析師建議買進，平均目標價為每股 441 美元。Saia 周一上漲 1.13% 至每股 429.06 美元。

追蹤 Old Dominion 的分析師則有約 29% 建議買進，平均目標價為 411 美元，該股周一收高 0.55% 至每股 409.36 美元。

FedEx 雖然採多角化經營，但結構類似 Old Dominion 和 Saia。59% 追蹤該股的分析師給予買進評等，但平均目標價僅 265 美元。該股周一小漲 0.5% 至每股 264.36 美元。

ArcBest 獲得 64% 追蹤分析師的「買進」評等，平均目標價 136 美元，仍比周一收盤的每股約 116 美元，與周一收盤的每股 112.69 相比，仍有 17% 上漲空間。

華爾街看好整體產業甚於個股

考量到 Yellow 不支倒閉和負債沉重及退休金支出有關，ArcBest 的債務相對獲利水準值得關注。FactSet 資料顯示，過去 12 個月以來，Yellow 總債務約為息稅前攤銷折舊前獲利 (EBITDA) 的 5.6 倍，標普 500 成分股企業僅 2 倍。

相較之下，Old Dominion 和 Saia 根本沒有太多債務，ArcBest 為 1.1 倍，XPO 和 FedEx 較高，分別為 3 倍和 4 倍。

Yellow 過去 12 個月以來的 EBITDA 利潤率約 5%，不過其他五檔明顯情況較佳。ArcBest 和 FedEx 分別為 8%、11%，XPO 約 12%，Saia 和 Old Dominion 則分別是 22% 和 34%。較高的利潤率，代表業務體質較佳。

巴隆提醒，以目標價來看，ArcBest 雖然是獲利空間最大的股票，但華爾街更看好的是整個產業的景氣。隨著分析師掌握更多 Yellow 破產狀況後的情況，可能會出現其他目標價更吸引人的企業。