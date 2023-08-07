標普500指數財報季獲利不錯 但營收表現不佳

標普 500 指數公司財報中的 6 月當季獲利情況樂觀，但營收成長表現卻不盡如人意。

根據 Refinitiv I/B/E/S 的最新數據，隨著第 2 季財報季即將結束，79% 的企業公布的獲利超出分析師的預期。

在典型的美國財報季中，大多數公司的業績都高於分析師平均預期，但好壞數量因季而異。

本季每股獲利超過預期是 2021 年第 2 季以來的最高水平，代表不確定的經濟前景對企業的傷害並不如人們擔心的那麼大。

然而，近 64% 企業公布的營收超出華爾街的預期，這是 2020 年第 1 季以來該指標的最低比率。

由於擔心 Fed 大幅升息可能導致美國經濟陷入低迷，今年許多標普 500 指數成分股的獲利表現都十分樂觀，因此今年出現一系列裁員潮。

Meta Platforms (META-US)、亞馬遜 (AMZN-US) 和 Alphabet (GOOGL-US) 等主要科技公司已經解雇了數萬名員工，在營收持續成長的同時鞏固了獲利率。

亞馬遜股價上周五 (4 日) 飆升超過 8%，因該公司公布的銷售和獲利成長都超出華爾街的預期。

在過去 20 多年的財報中，66% 的企業獲利超出預期，62% 的營收超出預期。

根據 Refinitiv I/B/E/S 的數據，雖然第 2 季獲利大多超出預期，但整體預計將同比下降 4.2%。

剔除能源類股，標普 500 指數獲利成長 2.0%，繼前 4 季之後首次重返正值區間。

到目前為止，第 2 季營收成長 0.2%，不包括能源公司的營收成長 4.0%。