〈財報〉亞馬遜Q2業績優於預期 Q3財測成長加速 盤後漲約10%

亞馬遜 (AMZN-US) 周四 (3 日) 公布第二季獲利、營收均優於分析師預期，並發布財測顯示營收成長加速，激勵盤後股價一度漲近 10%。

第三季財測關鍵數據 vs. Refinitiv 調查的分析師預期共識

營收：介於 1380 億美元至 1430 億美元，亦即成長率 9% 至 13% vs. 1382.5 億美元

該財測顯示亞馬遜 7 月舉辦的 48 小時 Prime Day 折扣活動業績強勁，亞馬遜稱該回為「有史以來最大活動」。

第二季財報關鍵數據 vs. Refinitiv 調查的分析師預期共識

EPS：65 美分 vs. 35 美分

純益：67 億美元

營收：年增 11% 至 5 1344 億美元 vs. 1315 億美元

營業利潤：77 億美元

亞馬遜去年同期為虧損 20 億美元或每股 20 美分，當時係因亞馬遜對電動車公司 Rivian 的投資減值所致。

關鍵業務營收 vs. StreetAccount 調查的預期共識

雲端 AWS 部門營收：年增 12% 至 221 億美元 vs 218 億美元 (StreetAccount 查訪共識預期)

廣告：年增 22% 至 106.88 億美元 vs 104 億美元 (StreetAccount 查訪共識預期)

這是亞馬遜自 2020 年第四季以來獲利最高的季度表現，這表明執行長賈西 (Andy Jassy) 持續削減成本的努力開始展現成果。亞馬遜先前啟動其史上最大規模的裁員計畫，自去年以來裁員 2.7 萬人，此外也凍結企業招聘、削減各部門開支。截至第二季末，亞馬遜全球員工人數年減 4% 至 146 萬人。

過去 6 季中，亞馬遜有 5 季的成長率萎縮至個位數，現已恢復至兩位數。2021 年 7 月接替創始人貝佐斯 (Jeff Bezos) 掌舵的賈西將部分改善歸功於 AWS。此前因經濟不確定性，客戶減少對 AWS 的支出。

賈西表示：「隨著客戶開始自成本優先轉為新的工作負載部署，我們的 AWS 增長趨於穩定。」

然而，亞馬遜雲部門第二季營收年增率 12% 仍較上一季 16% 的年增率放緩，也是自亞馬遜 2015 年開始公布雲端部門營收以來的最低增長率。

AWS 在亞馬遜 77 億美元營業利潤占比達 70%。

AWS 第二季營業利益年減 5% 至 54 億美元，已連續第三季下滑，但根據 StreetAccount 調查，仍高於分析師預期共識的 52.4 億美元。

雖然亞馬遜部門大部分的成長仍低於歷史標準，但在經歷 2022 年低谷後，其業績已開始反彈且成本削減措施正提振獲利能力。此外，大眾均聚焦人工智慧 (AI) 消息。

AWS 第二季推出 Bedrock 服務，客戶可用以佈署生成式 AI 模組，即根據人們提交的文字或圖像編寫令人驚嘆的文本和圖像。AWS 也表示將投資 1 億美元啟動一座生成式 AI 創新中心，媒合客戶與專家。

亞馬遜在財報中表示，AWS 的 AI 產品已受眾多客戶採用，包括皇家飛利浦、3M、Old Mutual 和滙豐銀行。

亞馬遜廣告營收增長 22% 的表現顯示，該部門仍是蓬勃發展的業務，因谷歌第二季廣告營收年增率僅 3.2%，以及臉書廣告營收年增 12%，均不及亞馬遜亮眼。

亞馬遜 (橘色) vs Meta (藍色) 自 2022 年來廣告部門季度營收年增率

亞馬遜周四交易時間收高 0.55%，盤後大漲 8.71%，報 140.14 美元，不計盤後波動，今年迄今約上漲 53%。