財報季進入尾聲 華爾街預測美企獲利第三季恢復成長

美國企業財報季逐漸接近尾聲，雖然挑戰依然存在，但對多數企業來說，隨著衝擊利潤率的通膨壓力放緩，獲利低點的痛苦可能已經過去，並有望在第三季恢復成長。

目前標準普爾 500 指數成分股公司有超過 80% 已公布財報，獲利預期連三季下滑，每股盈餘下跌 7%。 但是，獲利前景正在變好。數據顯示，不包含能源產業，標普 500 指數成分企業獲利有望在本季重新恢復增長。

The Wealth Consulting Group 執行長 Jimmy Lee 表示，我們確實可能在未來幾季避免經濟衰退，只要通膨繼續緩解，並且 Fed 不要意外地收緊政策。企業獲利遭受的衝擊很可能已經過去。企業在高利率環境和強勁薪資增長中的表現比人們擔心的要好，抵消了人們對經濟放緩的擔憂。

在經歷了相對動蕩的第二季之後，企業獲利恢復增長有望為美股帶來推動力。市場對營業利益率的看法也轉向樂觀，目前的市場共識預期，在企業受到庫存過剩、供應鏈混亂和疫情期間成本上升的擠壓困境後，營業利益率已經在 2022 年第四季觸底。

一些金融業巨擘和其他行業大型企業的執行長則更加樂觀，預料美國經濟將「軟著陸」，即 Fed 在不抑制需求和引發嚴重衰退的前提下，將通膨率降至 2% 的目標。 背後原因與最近的經濟數據有關。美國第二季國內生產毛額 (GDP) 成長率初值遠優於預期，經季節性因素調整後折合年率為 2.4%，主要原因是企業投資增加。

通膨降溫也是眾執行長對經濟前景看法更樂觀的原因之一。6 月美國消費者物價指數 (CPI) 降至 3%。其他一些公司的執行長則認為，美國經濟可能陷入衰退，但他們強調，衰退程度會比較溫和。