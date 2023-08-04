〈財報〉蘋果Q3優預期 服務部門報喜不敵iPhone銷售下滑 盤後跌2%

蘋果 (AAPL-US) 周四 (3 日) 盤後公布 2023 會計年度第 3 季財報，在服務業務增長下，營收、獲利雙雙優於市場預期，但 iPhone、Mac 和 iPad 產品線的銷售都下滑，盤後股價約下跌 2%。

蘋果執行長庫克受訪時透露，全年度研發支出迄今達到 226.1 億美元，約比去年同期高出 31.2 億美元，部分源自生成式人工智慧 (generative AI)，也就是微軟 (MSFT-US)、Alphabet(GOOGL-US) 等科技大廠積極投資的領域。

庫克說：「多年來，我們持續對廣泛的 AI 技術進行研究，包括生成式 AI。我們將持續投資和創新，並負責任的推進擁有這類技術的產品，進而讓人們的生活更加豐富。很明顯的，我們大手筆投資，因此也反映在研發支出上。」

庫克表示，AI 將成為蘋果產品中的新功能，例如從今年秋天開始，iPhone 將能即時轉錄語音訊息。

財報公布後，蘋果盤後股價下跌超過 2%。該股周四稍早收黑 0.73%，以每股 191.17 美元作收，今年來至周四收盤共上漲 47%。

蘋果仍未提供傳統財測，延續 2020 年 2 月迄今的作法。

FY2023 Q3(7/1 止) 財報關鍵數字 vs. Refinitiv 分析師預期

稀釋後 EPS：1.26 美元 (去年同期 1.20 美元) vs. 1.19 美元

淨利：198.8 億美元

營收：818 億美元 (年減約 1%) vs. 816.9 億美元

毛利率：44.5% vs. 44.2%

各終端產品表現 vs. Refinitiv 分析師共識預期

iPhone 營收：396.7 億美元 (年減 2%) vs. 399.1 億美元

Mac 營收：68.4 億美元 (年減 7%) vs. 66.2 億美元

iPad 營收：57.9 億美元 (年減 20%) vs. 64.1 億美元

其他產品營收 (含 AirPods 和 Apple Watch)：82.8 億美元 (年增 2%) vs. 83.9 億美元

服務營收 (含 iCloud、Apple Music、Apple TV+)：212.1 億美元 (年增 8%) vs. 207.6 億美元

各地區銷售

美洲：353.8 億美元 (年減 5.6%)

歐洲：202 億美元 (年增 4.8%)

大中華：157.6 億美元 (年增 7.9%)

日本：48.2 億美元 (年減 11.5%)

亞太其他：56.3 億美元 (年減 8.5%)

蘋果正處在微妙的位置：至關重要的 iPhone 正在成熟的手機市場與 Android 對戰，而關鍵的下一代產品、6 月發表的混合實境 (MR) 頭戴裝置「Vision Pro」，還沒有送到消費者手中。

上季 iPhone 營收為 396.7 億美元，略低於去年同期，也略遜於分析師預估。庫克僅透露 iPhone 的安裝基礎創新高，但未提供確切數字。

服務部門則有亮麗成績，上季營收 212.1 億美元，年增 8% 且優於市場所料。庫克表示，蘋果現在在 Apple 服務和第三方 app 在內的平台上共有 10 億訂閱用戶，較第 2 季的 9.75 億增加。

從各地區銷售來看，蘋果在中國欲振乏力的智慧手機市場有突出的表現，上季的大中華銷售年增 8%。

庫克說：「上季轉換到 iPhone 的用戶創下紀錄，而且升級需求也很強勁。」