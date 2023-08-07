鉅亨美股雷達：本週市場關注通膨數據 Lucid下調電動車售價以應對市場競爭

美股重要看點：

本週市場關注通膨數據、Fed 官員談話。Lucid(LCID-US)、Palantir(PLTR-US) 等將公布財報。美國 10 年期公債殖利率來到 4.107。美股期貨週一 (7 日) 上升，道瓊期貨漲 0.14%，標普 500 期貨漲 0.24%，那斯達克 100 期貨漲 0.38%。

美國預定本週四 (10 日) 公布 7 月 CPI，6 月年增率為 3%、創兩年來最小增幅，市場關注是否能繼續保持此水準。若增幅溫和，有助於強化軟著陸的希望，然而，假如有任何重大意外，反而會增強 Fed 之後升息的理由，導致美股回檔，並進一步推升美債殖利率。

儘管美國通膨率近來有所和緩，一些投資人仍擔心，頑固的通膨可能迫使 Fed 把利率維持在現行高點更長一段時間。勞工部上週五的就業報告顯示，7 月工資年增率為 4.4%，超越市場預期，許多擔心這個數字太高，不符合 Fed 的通膨目標。

此外，T. Rowe Price 資本市場策略師 Tim Murray 表示，全球石油和食品價格正在上漲，這幾乎無法靠 Fed 升息加以抑制，因此未來幾個月的通膨預料受到更大影響。

本週將有多名 Fed 官員出席活動並發表談話，有永久投票權的 Fed 理事鮑曼 (Michelle Bowman)、今年有投票權的費城聯邦準備銀行總裁哈克 (Patrick Harker) 較受矚目。另外，2024 年將輪值投票委員的兩名聯邦準備銀行總裁也將發表談話，分別是亞特蘭大的波斯提克 (Raphael Bostic)，以及里奇蒙的巴金 (Thomas Barkins)。

Fed 理事鮑曼 (Michelle Bowman) 表示，美聯準會 (Fed) 可能需要進一步升息，才能夠降低通膨。鮑曼表示，有鑑於美國通膨仍高、消費者支出強勁、房地產市場反彈以及勞動力市場持續供不應求可能推升物價，她支持 Fed 進一步升息 25 個基點。

美股今年迄今已飆升近 20%，有分析師認為，此次反彈可能僅是更長期牛市週期的一部分，到 2034 年，標普 500 指數有望漲至 14,000 點。

加拿大皇家銀行 (RBC) 技術策略師 Robert Sluymer 表示，2016 年開始的上漲趨勢可能正在站穩腳跟，美股長期趨勢樂觀，美股有望一路維持漲勢至 2030 年代中期。

美股前一交易日漲跌：

今日重要總經數據：

無

重要個股動態：

美國電動車製造商 Lucid (LCID-US) 表示，美國電動車產業競爭加劇，以及競爭對手特斯拉 (TSLA-US) 引發價格戰，該公司將下調豪華轎車 Air 系列車款的價格，至多下調 12,400 美元。

Lucid 將 Air Pure 的價格從 87,400 美元下調 5,000 美元至 82,400 美元，並將性能更強大的 Touring 和 Grand Touring 版本價格大減 12,400 美元至 95,000 美元和 125,600 美元。