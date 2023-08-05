財報優於預期 尼古拉仍重挫26% 市場聚焦其他利空

電動重型卡車尼古拉 (Nikola) (NKLA-US) 周五 (4 日) 公布第二季財報優於預期，但股價卻重挫 26% 以上，顯見對投資人而言，當前業績數據並非重中之重

尼古拉股價周四收漲 12%，係因在法律變更後，該公司已獲核准可發行新股，以籌措推展業務所需的資金，根據管理層估計，除現有資金外，還需要 6 億美元才能實現獲利。

尼古拉第二季末帳面現金約為 3.1 億美元，流動性總額超過 7.4 億美元。華爾街預計該公司每季現金使用量約莫 1.5 億美元，且預料到 2027 年自由現金流才會轉為正值。

由於該公司減少資本支出和營業費用，第二季現金使用量低於 1.5 億美元，管理層表示，公司應有能力能將每季現金使用量保持在 1.5 億美元以下。

現金使用量下降是一項利多，但近期將融資的可能係恐是股價的利空，因為投資者不喜歡在發行前買股，且截至周五發布財報前，尼古拉 3 個月來股價已經上漲約 300%，因此之後走勢可能轉疲。

展望未來，尼古拉預估第三季交付 60 至 90 輛卡車，2023 全年交付 300 至 400 輛卡車。

尼古拉周五還任命新執行長，令人意外的同時也令投資者擔憂。

原執行長 Michael Lohscheller 因家庭健康問題立即辭職，由董事會主席 Stephen Girsky 接管其職務。Girsky 是通用汽車 (GM-US) 前副董事長。

尼古拉顯然度過了消息頻繁的一周。尼古拉周五下挫 26.36%，收每股 2.50 美元，不計盤後波動，該股今年迄今上漲 15%。