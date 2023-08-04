〈財報〉燃料電池卡車開始生產 Nikola上季虧損縮小 CEO將下台

電動卡車製造商 Nikola (NKLA-US) 周五 (4 日) 表示，由於「家庭健康問題」，CEO 羅契勒 (Michael Lohscheller) 將立即辭職。現任董事會主席、前通用汽車 (GM-US) 副總裁吉爾斯基 (Steve Girsky) 將接任 CEO。

Nikola 表示，羅契勒將在 9 月底之前繼續擔任顧問，以支持過渡。

這個消息與該公司第 2 季財報同時發布。業績數字與 Refinitiv 共識估計相比如下：

●每股虧損 20 美分，低於預期的虧損 22 美分

●營收 1536 萬美元，略低於預期的 1540 萬美元

Nikola 本季淨虧損 2.178 億美元，合每股虧損 31 美分。該數字包括與停產業務相關的 7780 萬美元或每股 11 美分，以及關閉位於加州的前 Romeo Power 電池組工廠。尼古拉去年收購了 Romeo Power。

一年前的尼古拉虧損 1.73 億美元，合每股虧損 41 美分。 除了已終止的業務外，Nikola 在 2023 年第 2 季沒有進行任何調整；經調整後，該公司去年同期每股虧損 25 美分。

收入從 2022 年第二季度的 1810 萬美元降至 1540 萬美元。

在周五盤前交易 Nikola 股價下跌約 5%。

該公司第 2 季靠出售股票和部分實物資產籌集 2.332 億美元現金，並採取措施減少未來的現金消耗。截至 6 月 30 日，該公司手頭現金為 2.267 億美元，高於截至 3 月 31 日當季的 1.211 億美元。該公司於 8 月 3 日獲得股東批准發行新股，預計將在今年稍後時籌集更多現金。

該公司第 2 季向經銷商遞交 45 輛電動半掛卡車。在此期間，其經銷商向最終客戶售出 66 輛電動卡車，這是該公司至今最好的單季零售業績。

Nikola 於 5 月時表示，將暫時停止電池電動卡車的生產，同時重新配置生產線以生產電池電動卡車和燃料電池卡車。

Nikola 的最新車型是 Tre 半掛卡車的長程燃料電池動力版本，於 7 月 31 日開始生產；預計將於 9 月開始交車。

Nikola 本周表示，目前該公司已有 18 個車隊客戶訂購總計 202 輛燃料電池卡車。