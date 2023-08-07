在禁止稻米出口後 市場憂印度再限制食糖出口

據印度媒體報導，在印度禁止部分稻米出口以控制國內價格後，貿易商擔心，下個禁止出口的商品可能是食糖。

隨著全球供應緊張，全球愈加依賴南亞國家的食糖出口，印度農業帶的降雨不均，引發了人們對食糖產量可能不足的擔憂，從十月份開始的產季，可能會連續第二年下降，並使得印度選擇限制出口。

印度政府已經限制小麥和某些稻米品種的海外銷售，以保護國內供應並降低價格，這加劇了全球糧食市場的緊張局勢，而全球糧食市場已經因惡劣天氣和烏克蘭衝突惡化而受到干擾。

Tropical Research Services 分析主管 Henrique Akamine 表示，稻米出口禁令是一個明確的信號，表明政府擔心糧食安全和通貨膨膨。 「現在令人擔憂的是，政府可能會效仿這一做法，對糖採取類似的措施。」

印度糖廠協會主席 Aditya Jhunjhunwala 表示，馬哈拉施特拉邦和卡納塔克邦主要種植區的甘蔗田 6 月份降雨不足，導致作物生長受到壓力。這家公司預計 2023-24 年食糖產量將年減 3.4% 至 3170 萬噸。 儘管如此，他認為，供應可以滿足國內需求。

與此同時，印度應該使用更多的糖來生產生質燃料。 糖廠協會預計工廠將 450 萬噸糖，用於生產乙醇，比上年增長 9.8%。

StoneX 糖和乙醇主管 Bruno Lima 表示：「按照這種產量水準，印度可能不會釋放任何出口。」