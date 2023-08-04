Threads每月活躍用戶數創下新低 已大跌逾8成

Meta(META-US) 在近期推出了新社群平台 Threads，上線不到 5 日，用戶數數量就破億。然而，在推出僅僅一個月後，每日用戶參與度持續下滑，並已經創下新低。

市場研究公司 Sensor Tower 的數據顯示，截至自 7 月 31 日，Threads 的每日活躍用戶數量較剛上線時大跌了 82%，如今每日只有 800 萬用戶上線，創下該應用程式發布以來的新低，當時每日活躍用戶高點約為 4400 萬人。

Sensor Tower 資深洞察分析師 Abe Yousef 指出，用戶打開該應用程式的頻率也越來越低，並且花費在上變的時間也越來越少。在 Threads 發布當天，用戶平均每日打開該應用程式 14 次，並平均花費 19 分鐘瀏覽。然而，截至 8 月 1 日，Threads 用戶每日平均打開應用程式的次數僅有 2.6 次，每日平均使用時間也下降至僅 2.9 分鐘，。

網站流量監測商 Sametimeweb 的調查結果也顯示出同樣的下跌模式。Sametime 的資深洞察經理 David Carr 表示，Threads 的用戶數量在 7 月 7 日 (即發布後的第二天) 達到了約 4900 萬人的高點，並持續穩步下跌，在 7 月 29 日降至略高於 1100 萬人。

據 Sensor Tower 稱，Threads 的每日活躍用戶數量仍在以每天約 1% 的速度下降。

Babson College 專門研究社群媒體策略和數位行銷的教授 Richard Hanna 表示，從用戶數下滑這點可明顯看出，人們發現自己沒辦法在 Threads 上做太多事情，他們希望或許能夠利用 Threads，來完成他們在其他 App 上可以做到的一些事情，這存在著為 App 新增功能的需求。

不過，Insider Intelligence 首席分析師 Debra Aho Williamson 仍相當看好該應用的發展，因為相較於其他新創公司，Meta 坐擁龐大資金和工程人才，有更多時間能夠取得成功。