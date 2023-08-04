OKX Ventures宣佈投資Moonbox，其已獲得周星馳影視IP授權

8 月 4 日，OKX Ventures 宣佈向人工智慧驅動的科技初創公司 Moonbox 投資 100 萬美元。

Moonbox 是一家位於香港的人工智慧驅動的科技初創公司，自 2023 年起，團隊一直在探索生成式 AI 技術對 Web3 及 NFT 應用層的顛覆性意義。而在 2023 年 7 月，公司正式獲得周星馳先生的電影 IP 在 NFT 領域內的使用權，其中包括《西遊：降魔篇》，《西遊：伏妖篇》，和《美人魚》。另外，團隊計劃在今年年底釋出”AI Powered NFT” 以及面向 NFT 持有者互動的 AI 應用。

OKX Ventures 合夥人 Jeff Ren 表示：“Web3 正在重塑創作者經濟，Web3 利用區塊鏈技術讓人們構建一個開放、自由、透明的社群，有效地溝通、分享快樂和價值，並降低信任成本和溝通成本。比如 NFT 生成藝術，利用智慧合約建立，並以 NFT 形式儲存在區塊鏈上，將程式碼和藝術融合在一起，讓創作者透過 NFT 分享快樂，獲得創作收益，同時增加 NFT 持有者的社群歸屬感，Moonbox 的出現讓 Web3 與 AI 進行了很好的融合，這將在很大程度上賦能創作者經濟領域的發展。”

Moonbox 高階顧問 Ignious Yong 表示：“我們很高興用 AI 賦能 Web3 生態系統，特別是提供更有互動行的體驗，為一套 NFT 系列中的人物賦予 “靈魂”。我們的初心是致力於推動 AI 生成技術與 Web3 生態系統的融合與大規模落地，這將使 NFT 變得更有趣、更有價值，同時為娛樂行業提供更好的用例，我們相信，未來 Moonbox 能吸引到各行各業的使用者，同時，我們非常感謝周星馳先生和 OKX Ventures 的支援。”

OKX Ventures 作為全球領先數字資產交易平臺 OKX 旗下的投資機構，專注於探索全球優質專案，支援最前沿的區塊鏈技術創新，已成功投資了基礎設施、Web3、NFT 等眾多領域超 300 個專案，推動全球區塊鏈行業的可持續發展，這次對 Moonbox 的投資更是 OKX 在推動 AI 與 Web3 融合之路上的一次積極嘗試。

未來，隨著 Web3 生態系統的不斷髮展，Web3 和 AI 技術的結合將會帶來更多用於電影和娛樂行業的用例。Moonbox 的開發將極大促進 Web3 在這些領域的大規模採用。