OKX Web3 錢包 Cryptopedia 第 5 期現已正式開啓，Lifeform 早期用戶可獨家認領空投盒子 NFT

OKX Web3 錢包 Cryptopedia 第 5 期現已正式開啓，本期共設置 OKX DEX、OKX NFT、OKX DeFi、OKX Discover 和 Lifeform 5 個 DApp 交互任務，用戶每完成 1 個 DApp 交互任務並驗證，即可領取 NFT。此外，當用戶完成 5 個 DApp 的全部交互任務，即可參與瓜分 30 萬的活動獎池，單個地址最高可贏取 2,000 代幣獎勵。值得注意的是，本次活動特別為 Lifeform 早期用戶設置了專屬福利，是獲得首輪 LFT 空投的唯一機會。Lifeform 早期用戶無需交互，憑地址直接領取空投盒子 NFT，待 Lifeform 上線交易所時，自動空投代幣。Lifeform 新用戶則需完成答題後方可領取普通 NFT。

據悉，Lifeform 是一個去中心化視覺數字身份（DID）項目。Cryptopedia 是一站式 DApp 探索、學習和獎勵交互平台，平台會定期推出以不同區塊鏈網絡為主題的活動，並與相應的合作夥伴共同設置 DApp 交互任務，旨在挖掘和聚合潛力項目，降低進入 Web3 的門檻，減少用戶搜索成本的同時，讓用戶即是利用碎片化的時間也能精准交互。此外，參與交互的地址有可能獲得對應網絡和 DApp 的獎勵資格，持有 NFT 的用戶將有機會獲得額外獎勵。用戶下載最新版本或者不低於 6.22.0 版本的的 OKX App，打開並切換至 Web3 錢包 - 發現板塊，即可參與 Cryptopedia 活動。