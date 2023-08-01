花旗：美經濟將軟著陸 標普500指數年底上看4600點　　

花旗集團 (Citi Group) 將標準普爾 500 指數的年終目標上調了 15%，該行如今認為，美國經濟軟著陸的可能性更高，企業獲利也將會上漲。

花旗現在預估，標普 500 指數至 2023 年年底將收於 4,600 點，較上週五 (28 日) 的收盤價 4,582.23 點上漲 0.4%。

對於 2024 年，前景似乎更加光明，該行預估標普 500 指數將躍升至 5,000 點，高於先前預估的 4,400 點，並較當前水準上漲約 9%。

花旗也預估，今年底標普 500 指數成分股公司的每股盈餘將達到 220 美元，高於先前預估的 215 美元。

另外，花旗指出，美國經濟衰退可能的時間從今年最後一季，推遲到了 2024 年上半年。花旗策略師表示，新的標普 500 指數年底目標價也反映了這一點。

長期多頭分析師、研究公司 Yardeni Research 創始人 Edward Yardeni 先前則表示，在人工智慧 (AI)、機器等尖端領域帶動下，美國經濟將在未來 10 年保持強勁增長。他預測至 2024 年底，標普 500 指數有望達到 5,400 點。

Yardeni 也說，儘管股市正在經歷企業獲利的小幅衰退，但隨著通膨持續降溫並提高利潤率，這種情況將會有所改善。

但並非所有華爾街人士都這麼樂觀。多是專家仍然看跌，認為美聯準會 (Fed) 激進的貨幣緊縮政策即使不會導致嚴重衰退，也會導致經濟放緩。 如今華爾街分析師普遍認為，標準普爾 500 指數年底將下跌約 8%。

Piper Sandler 策略師 Michael Kantrowitz 認為，估值與企業獲利之間的脫節以及對衰退擔憂可能會引發拋售。相關風險包括估值過高，以及如果勞動力市場繼續堅挺，經濟軟著陸預期增強。