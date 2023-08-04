財報前夕 尼古拉獲准發行新股 股價樂漲12%

電動卡車製造商尼古拉 (Nikola) (NKLA-US) 周四 (3 日) 晚間表示，已獲得股東批准發行新股，激勵盤後漲逾 12%。

獲得批准後，尼古拉可籌措額外資金以推出燃料電池動力半卡車 Tre，以及在美國和加拿大打造加氫站網絡。

先前因總票數遲遲未能達到通過提案所需要的門檻，尼古拉 6 月和 7 月均被迫推遲年度會議，致使股價應聲重挫。該公司的創始人、前董事長兼執行長 Trevor Milton 曾在社交媒體上發布一連串貼文遊說反對該提案。

Milton 於 2020 年辭職，但他仍擁有尼古拉約莫 7.5% 股權，且可透過其持有的投資工具行使另外 5.8% 的投票權。他於去年 10 月因在公司任職期間犯下三項欺詐罪被定罪，預定 9 月 22 日宣判。

去年 Milton 也試圖阻止類似的增股提案，令尼古拉去年三度休會才爭取足夠的票數通過上一回的增股提案。

原本根據尼古拉註冊地德拉瓦州的法律，該提案至少需要獲得公司已發行股票 50% 股東批准才能通過，但該法在 8 月 1 日發生變化，現在只要簡單多數股表決通過，就可以批准授權增股。

尼古拉最初要求股東在 6 月 6 日年度會議前批准，雖然當時獲得 77% 表決者的支持，但總票數未達到德拉瓦州該法當時要求的 50%，因而推遲一個月再召開會議，爾後 7 月 6 日的表決仍是如此。

經過周四表決通過，尼古拉目前可將在外流通股自 8 億股增加到 16 億股，藉由發行所需的新股，進而提升籌措現金的靈活性。

該公司近期已開始生產氫燃料電池版 Tre 電動半掛卡車，預定今年稍晚可交付頭一批。截至 8 月 2 日，尼古拉已收到超過 200 份新卡車訂單。

尼古拉將於周五 (4 日) 美股開盤前公布第二季財報。周四該股盤後漲約 12%，報每股 3.39 美元，不計盤後波動，該股今年迄今上漲 57%。