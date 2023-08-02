分析師：美股標普500指數將在年底前創下歷史新高

近期美股續漲，多位華爾街人士紛紛表示看多，奧本海默資產管理公司 (Oppenheimer) 週二 (1 日) 預估，標準普爾 500 指數將在年底前再度創下歷史新高。

奧本海默首席投資策略師 John Stoltzfus 在一份報告中，將標普 500 指數的年底目標價從先前的 4,400 點上調至 4,900 點，較週一收盤價還有約 7% 的上漲空間。該指數今年已上漲 19%。

標普 500 指數收盤歷史新高為 4,796.56，於 2022 年 1 月 3 日觸及，而盤中最高價為 4,818.62，於 2022 年 1 月 4 日觸及。

Stoltzfus 表示，新目標價是源於對美國通膨將持續走低的預期，Fed 的升息週期似乎接近結束，美股空頭的「投降」表明，持觀望態度的資金可能會在未來幾個月流入股市。「我們對市場格局的評估，顯示機會大於風險。」Stoltzfus 說道。

摩根大通交易團隊也認為，雖然美股未來幾周內可能會因對 Fed 政策的擔憂而回落，但標普 500 指數仍可能會在 9 月份重新站穩，並升至歷史新高。

小摩分析師 Andrew Tyler 在報告中指出，經濟成長更好、獲利改善以及升息即將周期結束，將為股市帶來支撐「刷新歷史高點無可避免，只不過是時間問題。」

小摩認為，標普上看 4,800 點、5,000 點、甚至更高。「市場上漲快速，雖然我們看到一些投降，但有鑒於經濟不確定性以及 Fed 政策可能產生某些不利影響，許多看跌的投資人轉向中性，而非全面看漲，似乎確實有資金在等待機會進入美國股市。」