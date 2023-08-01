分析師：市場廣度改善 上調標普500指數年底目標價至4825點

Piper Sandler 首席市場技術分析師 Craig Johnson 和股票技術研究分析師 Scott K.Smit 在報告中表示，隨著市場廣度 (Market Breadth) 的改善，將推動標普 500 指數年底目標價升至 4,825 點。

報告中將標普 500 指數的年終目標價從 4,625 點上調至 4,825 點，較目前水準仍有約 5.3% 的上漲空間。

分析師指出，市場廣度的改善意味著上漲的股票多於下跌的股票，通常表明上漲趨勢更強勁、更可持續，這將在 2023 年底前持續推動標普 500 指數走高。

截至 7 月 30 日，標普 500 指數中約有 79 檔 (近 16%) 股票，在 2023 年創下了年初迄今的歷史新高，而羅素 1000 指數中則有 171 檔 (17%) 股票創下了歷史新高，道瓊工業平均指數則有 7 檔 (23%) 股票迄今創下新高。「這項研究駁斥了市場領先地位僅限於七檔大盤股巨頭的說法。」報告稱。

在標普 500 指數的所有 11 個行業中，工業部門是成分股中，迄今創下新高數量最多的部門，其次是非必需消費品、醫療保健和資訊科技部門。

根據市場數據，標普 500 指數今年迄今強勁反彈，已上漲 19.5%，創下自 1997 年以來一年中前 7 個月的最佳表現。

分析師指出，本輪牛市中，年初迄今的領先者不僅只是由 7 檔巨型股所支撐。工業、非必需品、醫療保健、科技和金融領域還有許多其他股，也創下歷史新高，推動整體市場走高。

FactSet 的數據顯示，截至 7 月 28 日，標普 500 指數成分股公司中有 51% 發布了財報，其中 80% 公司的每股盈餘皆意外增長，其中 64% 的公司出現營收增長。

報告中說道，歷史表明，標普 500 指數在連續多個月上漲後，短期內很有可能回吐部分漲幅，但是，最終在中長期仍呈現上行趨勢。