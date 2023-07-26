華爾街多頭分析師：AI帶動 標普明年底上看5,400點

長期多頭分析師、研究公司 Yardeni Research 創始人 Edward Yardeni 表示，在人工智慧 (AI)、自動化、機器人和量子運算等尖端領域帶動下，美國經濟將在未來 10 年保持強勁增長。他預測至 2024 年底，標普 500 指數有望達到 5,400 點。

「我認為這將成為本世紀的咆嘯的 2020 年代。」Yardeni 表示，若是他在幾年前做出類似預測，看來會像是「妄想」，但如今看來是一個「合理」的結果。

Yardeni 預測標普 500 指數到 2024 年底可能飆升至 5,400 點，較當前水準還有 18% 上漲空間。

Yardeni 也說，儘管股市正在經歷企業獲利的小幅衰退，但隨著通膨持續降溫並提高利潤率，這種情況將會有所改善。

美國銀行分析師 Savita Subramanian 先前也說，自 1950 年代以來的數據顯示，標普 500 指數在出現超過 20% 的反彈後，接下來 12 月內延續漲勢的機率高達 92%。

但並非所有華爾街人士都這麼樂觀。多是專家仍然看跌，認為美聯準會 (Fed) 激進的貨幣緊縮政策即使不會導致嚴重衰退，也會導致經濟放緩。 如今華爾街分析師普遍認為，標準普爾 500 指數年底將下跌約 8%。

Piper Sandler 策略師 Michael Kantrowitz 認為，估值與企業獲利之間的脫節以及對衰退擔憂可能會引發拋售。相關風險包括估值過高，以及如果勞動力市場繼續堅挺，經濟軟著陸預期增強。

根據美銀美林經理人調查報告顯示，經理人仍顯悲觀，淨 29% 經理人減碼股票、淨 10% 加碼債券為 2009 年 3 月、金融海嘯以來最高，現金配置比重持平在 5.5% 的高水位。