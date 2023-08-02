OKX正式推出AA智慧合約錢包

2023 年 8 月 2 日，全球領先的 Web3 科技公司 OKX 宣佈，OKX Web3 錢包現已正式推出 AA 智能合約錢包，將支援使用者在多條鏈上使用穩定幣 USDT/USDC 支付 Gas。此外，在後續研發迭代中，AA 智能合約錢包也即將支援社交恢復等更多新功能，即使在丟失私鑰的情況下，也可以幫助使用者透過社交網路中的值得信賴的人進行賬戶恢復。

OKX Web3 錢包是首批支援多鏈賬戶抽象的錢包之一，透過 AA 智能合約錢包，使用者可以在一次交易中與多個合約進行互動，極大增強高階使用者的多層次需求同時，也增加了初學使用者的便捷性，從而創造出對使用者更加友好和直觀的錢包體驗。

OKX 首席創新官 Jason Lau 表示：“我們的目標是為使用者提供最便捷、最安全、最強大的 Web3 平臺，而 OKX AA 智能合約錢包將在實現這一目標方面發揮重要作用。帳戶抽象技術將助力 Web3 的廣泛應用，並帶來了新的用例和使用者體驗。我們將繼續基於此技術進行開發，為使用者提供更多新功能服務。”

賬戶抽象透過支援建立 Web3 錢包賬戶，將其鏈上互動的更多技術細節隱藏在更易於訪問和以使用者為中心的介面後面，從而來簡化加密資產交易。這是透過將使用者的智能合約和外部擁有賬戶 (EOA) 合併為一個「智慧賬戶」來實現的，從而提供更統一的 Web3 體驗。

基於賬戶抽象技術打造的 AA 智能合約錢包，簡化了區塊鏈交易的複雜性，例如使用者面臨的最大痛點之一是需要進行復雜的交易流程，並理解諸如 “Gas Fees” 和“Gwei”等技術術語，而 AA 智能合約錢包則是透過將代幣交換或交易所需的步驟，減少到只需單擊一次，進而來解決此痛點。

OKX 首席營銷官 Haider Rafique 表示：“我們向客戶和廣泛的 DeFi 社群承諾，在構建我們的 Web3 錢包和應用程式時，將優先考慮安全性和互操作性。OKX Web3 錢包現已支援 60 + 公鏈，MPC 錢包等功能外，還正式推出了 AA 智能合約錢包，不僅使使用者可以在多個區塊鏈上進行交易而無需使用其特定原生代幣，還即將上線社交恢復功能。這是一個重大的改變，我們相信 AA 智能合約錢包將使不同鏈之間的交易更加流暢。”

OKX AA 智能合約錢包的優勢：

與 Gas 相關

• 使用者無需使用公鏈原生代幣支付 Gas 費

• 使用穩定幣 USDC/USDT 來支付 Gas

• 使用 Discover 瀏覽器和網頁端的 DApp 互動時，AA 錢包同樣可以實現第三方代付 Gas。

簡化代幣交換和押注

• AA 智能合約錢包將鏈上 DEX、DeFi 等交換和質押過程的多個階段合併為一個步驟，使用者一鍵就可以完成代幣交換並質押賺取利息。

OKX Web3 錢包不僅第一個支援 Ethereum、Polygon、Arbitrum、Optimism、BNB Chain、Avalanche 和 OKTChain 7 大公鏈賬戶抽象技術的錢包，也第一個支援 37 個公鏈上 MPC 技術的錢包，將使用者私鑰分成三部分，消除了傳統書面記錄私鑰和助記詞的需要，大大提高了安全性並消除了單點故障。

關於 OKX

作為全球領先的 Web3 科技公司，OKX 提供了一站式 Web3 產品組合，以滿足初學者和專業人士的需求，包括：

• OKX 錢包：世界上最強大、最安全、最通用加密錢包，已支援 60 + 公鏈，App、外掛、網頁三端統一，涵蓋錢包、DEX、DeFi、NFT 市場、DApp 探索 5 大板塊。還支援 Ordinals 市場、建立 MPC 錢包、兌換 Gas、iCloud/Google Drive 備份助記詞、自定義網路、連線硬體錢包等功能。

• DEX：最強大的 DEX 和跨鏈聚合器，聚合 10 + 跨鏈，20 + 公鏈，300+DEX，300W + 幣種。透過 X Routing 智慧路由實現一筆交易同時使用多個 DEX，為使用者提供最優價格且 0 交易服務費。同時擁有 DEX 行情板塊、限價單、KYT 安全檢測等便捷功能。

• 市場：OKX Web3 市場，擁有 Ordinasl 和 NFT 市場兩大交易市場。Ordinasl 市場支援一站式交易、銘刻 BRC-20 資產 和 BTC NFT。NFT 市場集創作、收藏、交易功能於一身的 0 手續費的多鏈聚合平臺，同時支援一、二級市場交易。實時獲取 OpeanSea、MagicEden、Looksare、IMX Official、Element、Blur 等主流 NFT 平臺訂單，支援一鍵掛單至多平臺。支援 ETH、SOL、BSC、OKTC 等 13 條熱門公鏈。

• DeFi：一站式鏈上投資平臺，聚合 10 + 公鏈、60 + 專案、200 + 協議的多種投資品，支援一鍵跨幣投資，自動收益計算、更省 gas，讓 Defi 投資極盡簡單。

OKX 與英超冠軍曼城（Manchester City F.C.）、邁凱輪 F1 車隊（McLaren F1 Team）、奧運會單板滑雪選手 Scotty James、F1 車手 Daniel Ricciardo、以及翠貝卡電影節（Tribeca Festival）等許多世界頂級品牌和運動員緊密合作，希望透過全新的互動方式增強粉絲體驗。

作為構建創新技術產品的領導者，OKX 敢於挑戰現狀，最近發起了一項名為 The System Needs a Rewrite 的全球品牌活動，倡導以 Web3 自我管理技術為主導的新正規化。如欲瞭解更多有關 OKX 的資訊，請下載我們的應用程式或瀏覽：okx.com

本文僅用於教育和學習交流，不構成也不應被視為邀約、招攬或推薦任何交易產品（包括 NFT 等）的財務或投資建議。OKX Web3 錢包和 OKX NFT 市場均受 www.okx.com 的單獨服務條款的約束。