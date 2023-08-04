菲律賓央行：通膨仍高於目標值 必要時還需收緊貨幣

官方數據顯示通膨仍高於目標後，菲律賓央行周五 (4 日) 表示，準備在必要時收緊貨幣政策，以抑制物價壓力。

菲律賓統計機構數據顯示，7 月份 CPI 放緩至 4.7%，為 2022 年 3 月以來最低，原因是食品和公用事業成本增長放緩，這一數字低於經濟學家預計的 5% 以及前值 5.4%。

儘管通膨已經連 6 個月降溫，菲律賓央行繼續警告，薪資和交通票價上漲以及食品供應瓶頸帶來的上行風險仍然存在。

央行在通膨發布後發表聲明指出，「央行隨時準備在必要時調整貨幣政策立場，以防止價格壓力進一步擴大，以及出現額外的二階效應。」

菲律賓年初至今通膨率為 6.8%，遠高於央行今年 2%-4% 的目標。剔除波動性較大的食品和燃料項目後，核心通膨從上月的 7.4% 降至 7 月份的 6.7%。

央行下次會議將於 8 月 17 日舉行，在過去兩次會議上，菲律賓均維持利率不變，在此之前，菲國 9 次升息，累計共升 425 個基點，關鍵政策利率達到 6.25%。

菲律賓央行總裁 Eli Remolona 本周重申，央行準備採取行動，使通膨率回到目標區間，並穩定消費者價格預期。

他指出，菲律賓尚未走出困境，如果供給側衝擊足夠大，並且需求疲軟無法彌補，那麼將不得不繼續升息。