Web3錢包的「iPhone 時刻」！一文看懂OKX AA智能錢包

本文旨在用淺顯易懂的文字，幫助新用戶理解並嘗試使用 Web3 錢包，鼓勵擁抱新科技。



目前全球 Web2 用戶有將近 50 億人，而 Web3 用戶僅有 4 億人，以用戶規模來說，Web3 仍算是小眾市場。作為 Web3 的入口，Web3 錢包的普及，將有助於 Web3 實現大規模採用（Mass Adoption）。

8 月 2 日，OKX 率先宣佈推出 AA 智能錢包（AA，Account Abstraction 的縮寫，指「帳戶抽象」），或將永遠改變區塊鏈行業，降低網際網路用戶進入 Web3 的門檻。



以太坊創辦人 Vitalik Buterin 曾經強調，基於 ERC-4337 的帳戶抽象錢包，將對使用者而言更加便利。此外，在以太坊 2.0 的技術發展路線中，官方也將「帳戶抽象」與合併、分片等技術發展項目放在同一個層級，可見帳戶抽象在以太坊生態系的重要地位。

認識 Web3 錢包

暫且拋開 Web3 概念，其實 Web3 錢包和 Linepay、街口在屬性上並沒有太大區別，是一款支付工具。有了這個基本對照之後，就可以輕鬆理解 Web3 錢包了。Web3 錢包主要用於接收、儲存、管理和轉移數位資產、以及瀏覽 DApp 等。



如果再把 Web3 去中心化等各種概念加回來，與傳統支付工具相比，Web3 錢包最大的改變就是：允許用戶自己掌握私鑰並完全控制資產，進而消除了對銀行和金融機構等第三方中介機構的依賴。也就是說，即使遇到矽谷銀行等黑天鵝事件或世界末日，你的資產依然在 Web3 錢包裡，僅能憑私鑰控制。



一個 Web3 錢包，只會對應唯一一個私鑰、且不能修改，私鑰是由字母和數字組成的 64 位長度的十六進位制字串組成，為了方便用戶記憶和記錄，被簡化成 12 個單字組成的「助記詞」。所以「私鑰」至關重要，誰控制了私鑰誰就等同於控制了資產。依照私鑰控制權的不同，而衍生出三種類型的錢包，包括託管錢包、混合式託管錢包、非託管錢包，意即私鑰分別由用戶自己掌握、由用戶和託管商掌握、以及由託管商掌握。目前主流的 Metamask、OKX Web3 錢包都屬於非託管錢包（或稱自託管錢包）。



儘管非託管錢包把資產控制權還給用戶，但用戶卻面臨助記詞難以被記憶或被保存、Gas 費用（手續費）高昂、操作流程複雜等諸多痛點，這對剛踏入 Web3 的新用戶來說是極大的門檻。為了解決這些問題，以 OKX Web3 錢包為代表的錢包，不斷探索新技術和新方法，加快產品更新迭代，旨在打造業界領先、對用戶更為友善、且更安全的數位錢包。OKX AA 智能錢包的推出，被認為或許開啓 Web3 錢包「iPhone 時刻」（iPhone moment）。

契機

OKX 為何要推出 AA 智能帳戶？

AA 智能帳戶中的「AA」是英文 Account Abstract 的縮寫，所以「AA 智能帳戶」又稱為「帳戶抽象」，或者「智能合約錢包」。要理解什麼是帳戶抽象，需要先瞭解關於以太坊帳戶的一些背景知識。



現在幾乎每個人都擁有金融平台的帳戶，以太坊帳戶和金融卡、街口支付、Line Pay 等普通的金融帳戶一樣，可以直觀地看到帳戶餘額。那以太坊的帳戶又有什麼特別之處？



與比特幣網路不同，以太坊的帳戶不僅支持簡單的代幣交易，還支持複雜的智能合約。所以以太坊有兩種帳戶，分別是外部帳戶（Externally Owned Accounts，簡稱 EOA）和合約帳戶（Contracts Accounts，簡稱 CA）。這裡用一張圖直接比較兩者的差異。

以太坊帳戶

外部帳戶（EOA） 合約帳戶（CA） 免費設立帳戶 設立帳戶需支付 Gas 費用（手續費） 無代碼 有代碼 獨立於以太坊虛擬機 EVM 之外 由以太坊虛擬機 EVM 來運行 主動發起 被動觸發 由私鑰控制 在智能合約創建後自動執行 從 EOA 到 EOA 的交易僅是轉帳 從 EOA 到 CA 可以啟用各種操作

以太坊帳戶是如何運作的？ 舉個例子，小明創建了外部帳戶 A（EOA），小華創建了外部帳戶 B，現在小明要向小華購買 1 個 ETH 的蘋果，那麼直接通過帳戶 A 向帳戶 B 轉帳就可以嗎？ 不可以，必需要藉助合約帳戶 C（CA）。



為什麼？ 因為小明給小華轉帳之後，小華賴帳怎麼辦？ 或者小華出貨給小明後，小明不給錢怎麼辦？ 為了解決這個問題，在以太坊上可以部署一個智能合約，生成合約帳戶 C，此時帳戶 A 和帳戶 B 都轉入 2 個 ETH 到帳戶 C，小華出貨後將觸發帳戶 C，帳戶 C 向帳戶 A 轉入 1 個 ETH，向帳戶 B 轉入 3 個 ETH。

為了方便大家通俗的理解賬戶抽象，我們先舉個例子，比如夏天我們根本不需要了解空調內部如何執行，透過遙控來控制空調的溫度、風速即可，遙控就相當於把空調內部執行「抽象」至表面。有了這個基礎概念之後，就比較容易理解賬戶的「抽象」了。

目前主流錢包主要都是為了支援外部帳戶（EOA）和合約帳戶（CA）這兩種帳戶模型而打造，而兩者各有利弊。

錢包類型

傳統錢包 MPC 錢包 多簽錢包 智能合約錢包 帳戶 外部帳戶 (EOA) 外部帳戶 (EOA) 合約帳戶 (CA) （EOA 帳戶控制） AA 簡介 Metamask，Ledger 等都屬於 EOA 錢包 將私鑰分成 2 片或者 3 片分別保存，比如 OKX MPC 無私鑰錢包等也屬於 EOA 錢包 與 MPC 錢包類似，但建立在智能合約上的錢包，不是單個私鑰分片，而是通過多個私鑰來控制一個錢包，比如 Gnosis Safe 將 EOA 錢包變成一種全新的智能合約錢包，比如 OKX AA 智能帳戶 缺點 每次操作要授權簽名，操作繁瑣、私鑰容易丟失且難以保存，門檻高等 需相信第三方提供的計算能力，當第三方出現問題時，服務無法繼續 成本變高、多簽降低便捷性等 費用變高、兼容性有待提升 優點 先進者優勢，目前用戶規模較大 私鑰分成多份，消除單點故障風險，錢包安全性提高 多方參與簽名，提高了錢包安全性 可以實現批量交易、提高可擴充性，由於智能合約的可組合性，可以添加各種功能、比如支持 ERC-20 代幣支付 GAS、當私鑰 / 密碼發生洩漏遺失，可以重新拿回帳戶的控制權

從上表對比不難看出，無不難看出，這兩種賬戶型別目前都無法解決錢包使用體驗複雜的問題，門檻安且不安全。所以 AA 智慧賬戶就是，將 CA 和 EOA 複雜的執行邏輯「抽象」，把兩種以太坊的賬戶型別簡化為一種，這種賬戶型別將能夠同時支援加密貨幣交易和智慧合約，即擁有 CA 的可程式設計性外還可以擺脫對 EOA 主動發起交易的依賴，使「所有權」以及「簽名權」分開，把兩者的優點結合起來，可以實現多重簽名、批次交易、代付 Gas、社交恢復等等各種新玩法，不再需要區分帳戶型別。

也就是錢包即合約，從而使 AA 智慧合約錢包可以拓展出多元化功能。

賬圖：ERC-4337 官方轉發並點贊 OKX AA 智慧合約錢包

提案 EIP 就是以太坊改進建議，是公開徵集、討論改進以太坊的措施的途徑，可以使社群能夠緊密合作，使以太坊更加高效。以太坊的任何一次更新的內容，都來自 EIP，任何人都可以建立一個 EIP，但需要經過審查，包括初步討論、反饋和修訂幾個階段。ERC 是就是正式的標準了，比如我們熟知的 ERC20、ERC721、ERC1155 等。以太坊創始人 Vitalik Buterin 曾表示，ERC-4337 提案的實施「將為錢包的設計開啟創意之門」，該提案將重塑以太坊錢包的設計方式。如果成功實現，它將可能是實現「賬戶抽象」和「社交恢復」夢想的關鍵。

值得一提的是，由於 StarkNet、ZkSync Era 等 Layer2 公鏈已經在鏈底層原生支援抽象賬戶，無需 4337 標準實現，就可以支援構建抽象賬戶，比如 Argent、Braavos 錢包。

總之，賬戶抽象在簽名演算法、實現功能、使用者體驗等多方面的優秀表現，已成為 Web3 錢包實現大規模應用的「必選項」，值得所有人的期待。基於以上背景，OKX 率先研發並推出了 AA 智慧合約錢包，要知道，AA 智慧合約錢包涉及到大量智慧合約，對合約側的壓測等方面要求高難度大，在沒有統一的安全標準等前提下， OKX 背後為此付出的努力可想而知，但此處我們暫不展開。

使用範例

用大篇幅解釋完原理和背景之後，接下來將透過 OKX AA 智能帳戶的使用範例，來幫助用戶理解下這項產品的創新所在、以及推出了哪些便捷的功能。

穩定幣付 Gas。 使用普通的 Web3 錢包交易時，需要用到主網代幣以太幣（ETH）作為 Gas 費，當錢包沒交易主網代幣以太幣（ETH）時，將無法進行交易，OKX A A 智慧合約錢包除了支援使用主網 Token（ETH）外，現在已支援穩定幣 USDT/USDC 支付 Gas，未來還將支援其他 ERC20 代幣支付 Gas，解除了 Gas 對主鏈 Token 的依賴，更加友好和便捷。

支援多鏈。 當前已支援在 Ethereum、 OKTC、Arbitrum、Polygon、Optimism、BNB Chain、Avalanche 七大主流公鏈上建立 OKX AA 智能合約錢包

DEX 一鍵兌換。 OKX AA 智能帳戶將授權（Approve）和交易（swap）兩個步驟合併成一筆調用數據（calldata），讓用戶可以在去中心化交易所（DEX）一鍵兌換。

DeFi 一鍵挖礦。 OKX AA 智能帳戶讓使用者能一鍵執行多種投資和調倉等操作，大幅提高效率。

除了以上首批上線的亮點功能外，歐易 AA 智慧合約錢包還推出了 Gas 補貼活動，使用者在轉賬或交易時可以每日享 1 次無感減免 Gas，最高減免 5U。未來 OKX AA 智能合約錢包還即將支援社交恢復、提供錢包小程式元件，實現親友代付 Gas 、多籤功能鏈上跟單、可組合操作等高階鏈上理財策略功能。

試想，如果「社交恢復」功能一旦上線，我們將告別「遺失助記詞就等於遺失帳戶」的時代，使用者不再需要在紙上寫下 12 個單字或者私鑰，也可享有 Web2 般順暢體驗。 如果「自動執行」功能上線，達到使用者設置的條件後，交易將自動執行。這意味著在未來區塊鏈遊戲、Web3 社交、鏈上高頻交易等場景下，達到要求後，帳戶抽象錢包可以自動授權簽名，將大幅度提升使用體驗。

不過，帳戶抽象錢包也並非「完美」，目前仍有許多面向有待改進。 例如，由於帳戶抽象錢包所有邏輯都是在鏈上執行，增加了 Gas 成本；也由於對智能合約的依賴性，可能造成在部署到鏈上時，無法與其他區塊鏈相容、以及合約漏洞可能增加等等。

未來展望

過去的事物是認知，但未來的事物才是趨勢，企業對未來趨勢的感知和掌握至關重要。

儘管當前 EIP-4337 方案尚未成熟，基於該項提案進行「帳戶抽象錢包」的開發也絕非易事，但以太坊的最終目標是將外部帳戶（EOA）從以太坊網路中移除，AA 智能帳戶無疑是未來的主流選擇。 目前只有 OKX 這種極少數具有前期加密錢包技術累積的科技公司，提前感知和掌握趨勢，開始引領推動 AA 智能帳戶的發展，不斷探索並提升用戶日常使用的價值和體驗。

近年來，作為全球第二大加密交易所的 OKX 並不急於登頂，而是回歸「第一性原理」，重新思索企業的初衷和未來所要走的道路，並及時、準確地掌握使用者需求，在做好中心化業務同時，開始探索去中心化業務，發展 Web3 錢包。

就像 iPhone 的偉大之處並非僅止於率先推出智慧型手機，而是讓智慧型手機成為大眾化產品。 作為每天高頻率使用產品的使用者，OKX 站在「小白」使用者的角度思考 Web3 錢包產品，不斷降低其使用門檻。 雖然不可能將現有的外部帳戶（EOA）用戶立即轉換為 AA 智能帳戶使用者，但仍為 Web3 錢包的大規模採用帶來了新的可能性。

據 2022 年調查，全世界有高達 17 億人口沒有銀行帳戶，被排除在現代金融體系之外。OKX 等平台打造的 Web3 工具，將可以讓這些人享受無需審查、完全平等的金融服務，並為 Web3 帶來更深的流動性、及更多的使用者。

OKX 作為 Web3 產業的一份子，我們不讓技術限制我們的格局，致力投入 Web3 技術的發展及突破。我們相信科技應該為更廣大的用戶服務，OKX 將持續扮演產業先驅，作好我們的角色，並帶領全球用戶一起走入 Web3 世界。